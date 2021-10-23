Завтра, 24 октября, в столице пройдет первенство по фехтованию

24 октября в 10:00 часов в фехтовальном клубе "Мушкетеры" состоится первенство города Бишкек по фехтованию среди детей, молодежи и взрослых.

В мероприятии примут участие более 60 спортсменов. К участию допускаются дети, молодежь и взрослые (мужчины и женщины) от 10 лет и старше.

Цель проведения соревнований – популяризация и развитие фехтования в Кыргызстане, повышение спортивного мастерства и определение сильнейших фехтовальщиков страны.

Организаторами выступают управление физической культуры и спорта мэрии Бишкека, федерация фехтования.