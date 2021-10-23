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Завтра, 24 октября, в столице пройдет первенство по фехтованию

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- Айжан Мамбеталиева
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24 октября в 10:00 часов в фехтовальном клубе "Мушкетеры" состоится первенство города Бишкек по фехтованию среди детей, молодежи и взрослых.

В мероприятии примут участие более 60 спортсменов. К участию допускаются дети, молодежь и взрослые (мужчины и женщины) от 10 лет и старше.

Цель проведения соревнований – популяризация и развитие фехтования в Кыргызстане, повышение спортивного мастерства и определение сильнейших фехтовальщиков страны.

Организаторами выступают управление физической культуры и спорта мэрии Бишкека, федерация фехтования.


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URL: https://www.vb.kg/408306
Теги:
первенство, спорт, фехтование, Кыргызстан
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