На парковках рынка "Сары-Озон" обнаружены стихийные торговцы

Специалисты муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки" совместно с сотрудниками Первомайского акимиата, управления землепользования и строительства, УВД по Первомайскому району и рынка "Сары-Озон" провели рейдовое мероприятие в переулке Клубный (Центральный вход рынка "Сары-Озон").

Во время проверки обнаружены стихийные продавцы, которые занимали место муниципального парковочного пространства. В отношении их проведены разъяснительные беседы о недопустимости торговли на парковках.

Администрация рынка подтвердила, что внутри рынка есть места для торговцев. В ходе беседы торговцы согласились своими силами переместиться во внутрь рынка для дальнейшей торговли. В ведомстве отмечают, что торговать прямо из багажника машины на парковках также запрещено.