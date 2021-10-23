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На парковках рынка "Сары-Озон" обнаружены стихийные торговцы

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- Айжан Мамбеталиева
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Специалисты муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки" совместно с сотрудниками Первомайского акимиата, управления землепользования и строительства, УВД по Первомайскому району и рынка "Сары-Озон" провели рейдовое мероприятие в переулке Клубный (Центральный вход рынка "Сары-Озон").

Во время проверки обнаружены стихийные продавцы, которые занимали место муниципального парковочного пространства. В отношении их проведены разъяснительные беседы о недопустимости торговли на парковках.

Администрация рынка подтвердила, что внутри рынка есть места для торговцев. В ходе беседы торговцы согласились своими силами переместиться во внутрь рынка для дальнейшей торговли. В ведомстве отмечают, что торговать прямо из багажника машины на парковках также запрещено.


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URL: https://www.vb.kg/408307
Теги:
торговля, рейд, Бишкек, мэрия
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