Почти 72 млн сомов компенсаций выданы медработникам за борьбу с COVID

Фонд обязательного медицинского страхования профинансировал 71 миллион 844 401 сом компенсационных выплат медицинским работникам за сентябрь. Об этом сообщили в Фонде ОМС.

Компенсации выплачены 4 631 сотруднику организаций здравоохранения, в том числе более одной тысяче врачей, 1 896 работникам среднего, 853 младшего медицинского персонала и 870 работникам прочего персонала, задействованным в борьбе против COVID-19 в сентябре.

В Бишкеке выплаты в сумме 37 с половиной миллионов получили

2 394 сотрудника. В Чуйской области около 12 миллионов сомов выданы 723 медработникам. Сумма выплат в Ошской области составила 7 288 875 сомов для 363 работников. В Баткенской 142 сотрудникам выплачено 1 609 712 сомов.

В Джалал-Абадской области в борьбе с коронавирусом задействовано всего 212 сотрудников, которые получили 2 869 656 сомов. В Иссык-Кульской области 363 борца в вирусом в качестве компенсации за особо опасные условия работы получили 4 576 613 сомов. В Нарынской области сумма компенсаций составила 2 674 876 сомов, которые выплачены 208 сотрудникам. 226 медиков Таласской области получили 3 556 344 сома.

В полном объеме, как отметила пресс-секретарь Фонда ОМС Светлана Байтикова, выплачены компенсации всем 14773 медработникам, работающим на "передовой" борьбы с коронавирусом, за август. Сумма компенсаций составила 186 миллионов 314 тысяч 965 сомов.