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В Стамбуле проходит медиафорум Тюркского совета

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В городе Стамбул проходит медиа форум Тюрского совета, куда приглашены журналисты из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Венгрии, Туркменистана.

Форум открыли генеральный секретарь Тюрского совета Багдад Амреев, глава управления коммуникации при администрации президента Турецкой Республики, помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар.

Также участникам форума продемонстрировали видео послание президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. На первой сессии выступают именитые деятели киноискусства Турции и Казахстана. В двух дневном форуме ожидается сессии на тему: "Ускоренившееся прошлое, сильное будущее" "Единство Тюрского мира из прошлого в будущее", "Победа, достигнутая единством: Карабах".

Первым из кыргызстанской делегации на специальной сессии выступил заместитель министра Министерства культуры, информации и туризма КР Ильязбек Балташев по теме: "Тридцатилетие независимого тюркского мира это повод взглянуть на прошлое и сделать правильные выводы на будущее".

В заключение для гостей выступил Анскарский ансамбль, который исполнил национальные песни народов, представители которых присутствовали на мероприятии. К примеру, для делегации из Кыргызстана артисты исполнили композицию "Сары Ой".

Автор: Назгуль Абдыразакова


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URL: https://www.vb.kg/408312
Теги:
СМИ, ТюркПА, Турция, Реджеп Эрдоган
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