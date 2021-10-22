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В Кыргызстане в школу пытались проникнуть вооруженные люди

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- Наталья Крайнова
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В школу в Панфиловском районе пытались проникнуть вооруженные люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что в ОВД Панфиловского района с заявлением обратился охранник одной из школы расположенной на территории Панфиловского района. Он сообщил, что 21 октября, примерно в 10:30 два неизвестных человека пытались войти в школу, на просьбу надеть маски начали вести себя агрессивно. В результате завязалась словесная перепалка, один из пришедших достал из кармана оружие и передернул затвор, после этого они сели в автомашину, и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Панфиловского района согласно ст. 266 (Хулиганство) УК КР. Было начато досудебное производство. В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий, а именно был объявлен план "Перехват", и сотрудниками УОБДД Чуйской области на территории Аламудунского района был задержан один из двух визитеров. Далее сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Панфиловского района был задержан второй, ими оказались А.З. 2001 года рождения и Н.Б. 2003 года рождения.

Кроме того, во время проведение личного досмотра у одного из них было обнаружено и изъято предварительно газо-пневматический пистолет с 15 пулями. Они доставлены в ОВД района для проведения следственных мероприятий и выяснения всех обстоятельств.

Назначена экспертиза.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/408313
Теги:
ГУВД, оружие, Чуйская область, школа
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