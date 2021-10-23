Гражданам Таджикистана разрешат пересекать границу для учебы в КР

Принято решение о допуске граждан Таджикистана к образовательным процессам на территории КР. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно решению кабинета министров КР от 21 мая 2021 года гражданам Таджикистана, обучающихся, поступивших на обучение или работающих преподавателями/учителями в образовательных организациях КР, предоставлен доступ к образовательным процессам на территории КР.

В документе отмечается, что доступ будет предоставлен по запросу министерства образования и науки КР в пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности КР.

Ранее Министерство образования и науки КР внесло проект распоряжения, направленный на создание условий для граждан Таджикистана, в частности для студентов, школьников и преподавателей различных учебных заведений КР, в том числе и этнических кыргызов, для пересечения границы двух стран по согласованию с компетентными государственными органами КР.