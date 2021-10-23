В России усовершенствуют получение гражданства РФ соотечественниками

Процесс получения российского гражданства необходимо совершенствовать. И власти сейчас занимаются данным вопросом.

Об этом заявил Владимир Путин, выступая на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". С его участниками российский лидер традиционно встречается с момента основания форума в 2004 году. Темой нынешнего стала "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство".

"По поводу российского гражданства моя позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент", - подчеркнул глава государства.

Правда, по его словам, "здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса - это поликлиники, детские сады, рабочие места, жилье и так далее". "Но тем не менее, законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным, это совершенно очевидно, это, кстати говоря, и требование рынка труда. Так что мы думаем над этим", - ответил Путин на вопрос о возможности облегчить процесс получения гражданства для cоотечественников.

На упрощенный порядок получения гражданства РФ смогут рассчитывать, в частности, иностранные граждане, относящиеся к приоритетным категориям выпускников российских вузов. Это предусмотрено в рамках реформы миграционной политики в стране, сообщил на портале "МВД Медиа" первый заместитель МВД Российской Федерации Александр Горовой.

В целом же, по его словам, российское гражданство в 2021 году получат более 656 тысяч иностранцев. Горовой отметил, что такого показателя удалось достичь благодаря ряду мер, принятых в рамках выполнения концепции миграционной политики.

Упрощены также, в том числе, процессы получения вида на жительство и разрешения на временное проживание, для них сокращён срок рассмотрения заявлений.