В Таджикистане начался второй этап сразу трех учений ОДКБ

В Таджикистане стартовал второй этап учений "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021". Они одновременно проводятся в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021", в сложных условиях горно-пустынной местности и в единой оперативной обстановке, сообщили в Объединённом пресс-центре "Боевого братства"

В рамках "Эшелона-2021" отрабатываются вопросы материально-технического обеспечения формирований Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в ходе совместной операции. В полевых условиях оборудуются район массовой заправки техники, сборный пункт поврежденных машин и полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также организуется восстановление неисправного вооружения и техники, оказывают техническая помощь на маршрутах выдвижения формирований, осуществляется выпечка хлеба. С использованием станции комплексной очистки войска обеспечиваются водой хозяйственно-питьевого назначения, производится помывка личного состава.

Участники "Поиска-2021" отрабатывают вопросы ведения разведки, организации работы на пункте управления, сбора, обработки и анализа разведывательных сведений. Организовывают обмен развединформацией между пунктами и группами управления на командном пункте, обеспечивают огневое поражение вскрытых объектов. Силами специальной (войсковой) разведки также будет проведена спецоперация по захвату и уничтожению важных объектов условного противника.

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ на втором этапе учения "Взаимодействие-2021" проведут совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта. Они, в частности, отработают нанесение авиационного удара бомбардировочной авиацией по базовым районам боевиков, блокирование и "зачистку" населенного пункта, а также эвакуацию мирных жителей. Одной из основных целей является взятие под контроль государственной границы.

А главными задачами учений названы совершенствование системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, повышение слаженности органов управления и подразделений, а достижение оперативной совместимости сил и средств системы коллективной безопасности организации.

В учениях принимают участие воинские контингенты государств – ОДКБ, которые состоят из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой. А также – оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил специального назначения из числа спецподразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Всего - 4 тысячи человек и более 500 единиц техники, в том числе самолеты Л-39, Су-25, Су-24МР, Ил-76ТД, вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Ранее сообщалось, что для участия в этих учениях в Таджикистан были переброшены, в том числе, с российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане четыре штурмовика Су-25.