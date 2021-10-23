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Институт омбудсмена будет мониторить судебные процессы в отношении М.Р.

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- Айжан Мамбеталиева
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В аппарат омбудсмена с письменным заявлением обратился Б.Н. в интересах своей супруги М.Р., 1977 года рождения. В своем заявлении он просил оказать содействие в отсрочке наказания супруге до ее выздоровления.

По утверждению Б.Н., его жена, которая с 2018 года и по настоящее время отбывает наказание в ИК-2, перенесла несколько инсультов. 23 сентября 2021 года она, в связи с резким ухудшением общего состояния здоровья, была в срочном порядке госпитализирована в Чуйскую областную больницу, где ей был поставлен диагноз: лакунарный инфаркт, дисциркуляторная энцефалопатия, гипертоническая болезнь III степени, III стадии очень высокого риска, стенокардия напряжения ФК-3.

В больнице осужденная М.Р. находилась и проходила лечение до 2 октября. Затем, в течение 10 дней, она получала лечение в частной медицинской клинике "Доктора Мендибаева", врачи которой рекомендовали М.Р. наблюдение у невропатолога и терапевта по месту жительства, а также ограничить физическую и психоэмоциональную нагрузки.

Понятно, что ограничить физические и психоэмоциональные нагрузки в условиях пребывания в исправительной колонии – нереально. Однако 13 октября 2021 года Аламудунский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденной М.Р. об отсрочке исполнения наказания в связи с наличием у нее тяжелого заболевания. В суде также не приняли во внимание показание врачей санитарной части ГСИН.

В настоящее время супругом М.Р. постановление Аламудунского районного суда обжаловано в Чуйском областном суде. Сотрудники аппарата омбудсмена будут мониторить этот судебный процесс. Заявление находится на контроле профильного отдела института акыйкатчы.


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URL: https://www.vb.kg/408325
Теги:
Аламудунский район, колонии, омбудсмен, суд
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