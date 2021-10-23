Прошли экспертные консультации антитеррористических подразделений

Состоялись XI Региональные экспертные консультации представителей подразделений органов безопасности, специальных служб и правоохранительных органов государств – участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, организованные Антитеррористическим центром государств-участников СНГ (АТЦ СНГ) при поддержке Государственного комитета национальной безопасности.

В мероприятии приняли участие представители АТЦ СНГ; официальные представители КНБ Казахстана, ГКНБ, МВД и ГПС нашей страны, ФСБ и МВД России, ГКНБ Таджикистана, СГБ Узбекистана – в Кыргызстане; эксперты Научно-исследовательского института проблем безопасности СНГ.

На полях консультаций состоялся обмен мнениями об особенностях развития оперативной обстановки в странах Центрально-Азиатского региона в условиях обострения внутриполитической обстановки в Афганистане. На сегодняшний день существенным фактором ее дестабилизации остается географическая близость государств СНГ к зонам повышенной террористической активности, что создает угрозу переноса на их территории очагов напряженности, а также распространения идеологии терроризма и вовлечение населения в экстремистскую и террористическую деятельность.

Участниками отмечена необходимость продолжения работы по приоритетным направлениям сотрудничества, в числе которых обмен актуальной информацией в рамках работы действующей группы по мониторингу ситуации и деятельности террористических, экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований в Центральной Азии; фильтрация миграционных потоков на предмет выявления боевиков-террористов и членов их семей; проведение согласованных мероприятий по линии межгосударственного розыска лиц, скрывающихся от уголовного преследования за совершение преступлений террористического характера и др.

Предложения и рекомендации по линии скоординированной работы органов безопасности, специальных служб и правоохранительных органов государств-участников СНГ, сформированные в ходе экспертных консультаций, отражены в итоговом документе.