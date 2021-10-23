Погода
$ 84.63 - 84.90
€ 98.07 - 99.55

Прошли экспертные консультации антитеррористических подразделений

132  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялись XI Региональные экспертные консультации представителей подразделений органов безопасности, специальных служб и правоохранительных органов государств – участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, организованные Антитеррористическим центром государств-участников СНГ (АТЦ СНГ) при поддержке Государственного комитета национальной безопасности.

В мероприятии приняли участие представители АТЦ СНГ; официальные представители КНБ Казахстана, ГКНБ, МВД и ГПС нашей страны, ФСБ и МВД России, ГКНБ Таджикистана, СГБ Узбекистана – в Кыргызстане; эксперты Научно-исследовательского института проблем безопасности СНГ.

На полях консультаций состоялся обмен мнениями об особенностях развития оперативной обстановки в странах Центрально-Азиатского региона в условиях обострения внутриполитической обстановки в Афганистане. На сегодняшний день существенным фактором ее дестабилизации остается географическая близость государств СНГ к зонам повышенной террористической активности, что создает угрозу переноса на их территории очагов напряженности, а также распространения идеологии терроризма и вовлечение населения в экстремистскую и террористическую деятельность.

Участниками отмечена необходимость продолжения работы по приоритетным направлениям сотрудничества, в числе которых обмен актуальной информацией в рамках работы действующей группы по мониторингу ситуации и деятельности террористических, экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований в Центральной Азии; фильтрация миграционных потоков на предмет выявления боевиков-террористов и членов их семей; проведение согласованных мероприятий по линии межгосударственного розыска лиц, скрывающихся от уголовного преследования за совершение преступлений террористического характера и др.

Предложения и рекомендации по линии скоординированной работы органов безопасности, специальных служб и правоохранительных органов государств-участников СНГ, сформированные в ходе экспертных консультаций, отражены в итоговом документе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408327
Теги:
ГКНБ, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  