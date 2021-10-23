Министр труда, социального обеспечения и миграции встретился с горожанами

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев принял граждан, записавшихся на прием через "Общественную приемную" министерства.

За время приема Кудайберген Базарбаевич выслушал просьбы и проблемы граждан. Они подняли вопросы о проблеме по оказанию гуманитарной помощи, а также вопросы по социальным выплатам.

На месте министр решил некоторые проблемы, а также дал поручения руководителям соответствующих органов по решению проблем граждан.

Всем обратившимся Кудайберген Базарбаев дал подробные ответы и разъяснения.