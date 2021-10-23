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Министр труда, социального обеспечения и миграции встретился с горожанами

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- Бакыт Стамов
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев принял граждан, записавшихся на прием через "Общественную приемную" министерства.

За время приема Кудайберген Базарбаевич выслушал просьбы и проблемы граждан. Они подняли вопросы о проблеме по оказанию гуманитарной помощи, а также вопросы по социальным выплатам.

На месте министр решил некоторые проблемы, а также дал поручения руководителям соответствующих органов по решению проблем граждан.

Всем обратившимся Кудайберген Базарбаев дал подробные ответы и разъяснения.


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URL: https://www.vb.kg/408335
Теги:
Министерство социального развития, социальная защита, Кыргызстан
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