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В ГСИН наградили ветеранов

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- Айжан Мамбеталиева
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В Государственной службе исполнения наказаний состоялось награждение ветеранов уголовно-исполнительной системы. В торжественной обстановке, 15 ветеранам были вручены почетные грамоты и медали ГСИН и МВД.

Ветераны Государственной службы исполнения наказаний и объединяющая их общественная организация - Совет ветеранов ГСИН, который возглавляет Алибай Нишанбаев проводят активную работу по реализации в органах и учреждениях пенитенциарной системы "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности" и оказывают руководству ведомства всемерное содействие в патриотическом воспитании молодых сотрудников, привитии им таких ценностей, как любовь и беззаветная преданность родине, долг, честь, ответственность и профессиональная компетентность в служении народу и отечеству.


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URL: https://www.vb.kg/408336
Теги:
ветераны, ГСИН, МВД
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