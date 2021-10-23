В ГСИН наградили ветеранов

В Государственной службе исполнения наказаний состоялось награждение ветеранов уголовно-исполнительной системы. В торжественной обстановке, 15 ветеранам были вручены почетные грамоты и медали ГСИН и МВД.

Ветераны Государственной службы исполнения наказаний и объединяющая их общественная организация - Совет ветеранов ГСИН, который возглавляет Алибай Нишанбаев проводят активную работу по реализации в органах и учреждениях пенитенциарной системы "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности" и оказывают руководству ведомства всемерное содействие в патриотическом воспитании молодых сотрудников, привитии им таких ценностей, как любовь и беззаветная преданность родине, долг, честь, ответственность и профессиональная компетентность в служении народу и отечеству.