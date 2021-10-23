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Президент Жапаров пообещал удерживать цены на ГСМ

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- Бакыт Басарбек
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Мы сделаем все возможное, чтобы цены на ГСМ в Кыргызстане не выросли. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, до конца года власти постараются удержать цены на сегодняшнем уровне.

"На сегодня электроэнергию получаем из Туркменистана. Также нефть, бензин и дизтопливо будем оттуда брать. Кроме этого, из России поступают ГСМ. Я говорил ранее, что до 200 тысяч тонн ГСМ к нам поступит. Мы сделаем все возможное, чтобы удержать цены на ГСМ", - рассказал Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/408338
Теги:
ГСМ, цены, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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