Жапаров пояснил, при каком условии откроется граница с Таджикистаном

Граница с Таджикистаном полностью откроется только после делимитации и демаркации границ. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, только для студентов из Таджикистана сделали исключение.

"Пока же граница будет закрыта во избежание дальнейших конфликтов. В Таджикистан скоро вылетит наша межправительственная комиссия. И чем быстрее завершим делимитацию и демаркацию границ, тем быстрее откроется граница. Как мы решили вопрос с Узбекистаном, так и дай бог, восстановим отношения с Таджикистаном", - сказал глава государства.