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Жапаров пояснил, при каком условии откроется граница с Таджикистаном

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- Бакыт Басарбек
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Граница с Таджикистаном полностью откроется только после делимитации и демаркации границ. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, только для студентов из Таджикистана сделали исключение.

"Пока же граница будет закрыта во избежание дальнейших конфликтов. В Таджикистан скоро вылетит наша межправительственная комиссия. И чем быстрее завершим делимитацию и демаркацию границ, тем быстрее откроется граница. Как мы решили вопрос с Узбекистаном, так и дай бог, восстановим отношения с Таджикистаном", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/408339
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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