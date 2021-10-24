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Офицерам Кыргызстана прочтут цикл лекций по вопросам военной безопасности

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- Евгений Денисенко
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Для должностных лиц военных ведомств и профессорско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений стран Содружества организуется цикл лекций по вопросам военной безопасности. Такая работа проводится в соответствии с поручением Комитета начальников штабов вооруженных сил государств СНГ.

Чтение лекций организовано, по информации Секретариата СМО, совместно с Военной академией Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Она является базовой для СНГ организацией в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

Цикл из более 20 лекций направлен на повышение уровня профессионально-должностной подготовки офицеров. Проводить такие занятия предусматривается ежемесячно в течение учебного года.

Секретариатом СМО СНГ при поддержке министерств обороны СНГ инициировано участие в чтении лекций ведущих национальных военных вузов этих государств – в интересах, как заявлено, развития взаимодействия в области военного образования и подготовки кадров.


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URL: https://www.vb.kg/408344
Теги:
Россия, СНГ, Кыргызстан, Вооруженные силы
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