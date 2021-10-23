Сотрудники милиции проводят профилактическое мероприятие "Антирэкет"

Сотрудники столичной милиции проводят среди несовершеннолетних детей профилактическое мероприятие "Антирэкет". Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Цель данного мероприятия - усиление и повышение эффективности профилактической работы по недопушению преступлений и проступков среди несовершеннолетних.

В данном мероприятии задействованы инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные милиции, оперативники криминальной милиции и других служб УВД Ленинского района Бишкека с участием представителей органов образования, социального развития, здравоохранения, отделов по поддержке семьи и детей и других представителей местной администрации.

В результате принятых мер выявлены без сопровождения родителей и лиц их заменяющих - 28 несовершеннолетних, из них доставлены в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (ЦППН) МВД КР - 15. После, остальные несовершеннолетние дети в целости и сохранности были переданы родителям,

Также, в период проводимых мероприятий в учебно-образовательных учреждениях столицы, в целях профилактических работ упреждающего направления проведены дополнительные классные часы, беседы и родительские собрания.