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Сотрудники милиции проводят профилактическое мероприятие "Антирэкет"

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники столичной милиции проводят среди несовершеннолетних детей профилактическое мероприятие "Антирэкет". Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Цель данного мероприятия - усиление и повышение эффективности профилактической работы по недопушению преступлений и проступков среди несовершеннолетних.

В данном мероприятии задействованы инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные милиции, оперативники криминальной милиции и других служб УВД Ленинского района Бишкека с участием представителей органов образования, социального развития, здравоохранения, отделов по поддержке семьи и детей и других представителей местной администрации.

В результате принятых мер выявлены без сопровождения родителей и лиц их заменяющих - 28 несовершеннолетних, из них доставлены в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (ЦППН) МВД КР - 15. После, остальные несовершеннолетние дети в целости и сохранности были переданы родителям,

Также, в период проводимых мероприятий в учебно-образовательных учреждениях столицы, в целях профилактических работ упреждающего направления проведены дополнительные классные часы, беседы и родительские собрания.


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URL: https://www.vb.kg/408346
Теги:
дети, Ленинский район, Бишкек, МВД, УВД
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