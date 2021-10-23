"Пресс-конференция Жапарова отразила общественные настроения и ожидания"

Пресс-конференция президента Кыргызстана Садыра Жапарова, сегодня, 23 октября, подобно зеркалу отразила общественные настроения и запросы. Таким мнением с нашей редакцией поделился ученый, доктор юридических наук Алмаз Токтогулов.

"Эту встречу можно назвать промежуточным отчетом президента по итогам года. Особенностью встречи с журналистами стало большое число аккредитованных СМИ, которых глава государства и организаторы пресс-конференции не ограничили в выборе тем общения" - подметил эксперт.

Комментируя выступление Садыра Жапарова, ученый согласился со словами президента о том, что прошлый и текущий год были тяжелыми из-за пандемии коронавируса и его последствий.

"Такое положение не только у нас, но и во всем мире. Пандемия наложила свой отпечаток на все стороны жизни населения нашей страны", - отметил Токтогулов.

По его словам, в ходе встречи со средствами массовой информации президент Кыргызстана Садыр Жапаров успел охватить все болезненные темы страны и рассказать о путях их решения.

"В своем докладе глава государства четко и подробно рассказал об обеспечении устойчивости бюджета. Президентом были затронуты такие вопросы так развитие политической системы Кыргызской Республики для того, чтобы население внутри страны чувствовало себя уверено и понимало куда страна двигается и как она развивается. В своих ответах журналистам Садыр Нуркожоевич подчеркнул необходимость выстраивания отношений с партнерами на международной арене с учетом интересов Кыргызской Республики. Он ответил на вопросы о выборах, экономическом положении страны, приграничном конфликте в Баткенской области, реформе госорганов и так далее" - говорит эксперт.

Токтогулов поддерживает заявление Садыра Жапарова о том, что развитие гражданского общества и свобода средств массовой информации способствуют борьбе с коррупцией.

Также, по словам эксперта, для бюджетников важно было услышать то, что несмотря на кризис в финансово-экономической сфере, который может продлиться не один год, все обязательства перед бюджетниками будут выполнены. Вместе с тем, очевидно, что экономика Кыргызстана миновала пик кризиса и руководство государства прилагает большие усилия по выходу из него, говорит юрист.

Как считает Алмаз Токтогулов, такого рода пресс-конференции необходимо проводить несколько раз в год, так как народу необходимо знать о ситуации, происходящей в республике.

"Этим президент Садыр Жапаров открывает свою дверь для народа. Точно также кабинет министров и все государственные органы должны тесно работать с населением и быть максимально доступными для граждан" - заключил ученый.