Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

КР в рамках ЕАЭС модернизирует транспортную инфраструктуру

178  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вопросы реализации транспортной политики в ЕАЭС в 2021–2023 годах рассмотрены Консультативным комитетом по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии. Его заседание прошло в Москве под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова (Кыргызстан).

Одной из главных тем, по информации ЕЭК, стало исполнение мероприятий соответствующей дорожной карты. Отметив, что завершается первый год ее реализации, Асанбеков подчеркнул: "Комиссии, уполномоченным органам сторон и комитету необходимо уделить особое внимание не только мероприятиям текущего года, но и ряду приоритетных направлений, включенных в дорожную карту с более поздними сроками реализации, призванных обеспечить реальную интеграцию транспортных комплексов государств-членов Союза".

Дорожная карта по реализации транспортной политики стран ЕАЭС на 2021–2023 годы предусматривает широкий спектр мероприятий. Они направлены на последовательное развитие всех видов транспорта, гармонизацию законодательства стран ЕАЭС, внедрение в Союзе электронных транспортных документов, развитие евразийских транспортных коридоров, транспортно-логистических центров, интеллектуальных транспортных систем, смешанных и контейнерных перевозок и др.

В связи в этим стороны одобрили проект соглашения "О допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров". Несоответствие весовых и габаритных параметров вошло в перечень ограничений на внутреннем рынке Союза. Принятие соглашения, как подчеркивалось, позволит устранить это препятствие. И поспособствует развитию как евразийских транспортных коридоров, так и увеличению транзитного потенциала ЕАЭС в целом.

Проектом документа предусмотрены меры для того, чтобы автомобильные дороги и их участки, включенные в евразийские транспортные коридоры, в полной мере отвечали требованиям для пропуска по ним транспортных средств с допустимыми массами, осевыми нагрузками и габаритами транспортных средств, устанавливаемых соглашением.

Комитет одобрил подготовленный доклад "О создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов Евразийского экономического союза в направлениях Восток – Запад и Север – Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - Один путь". Представленная информация, как заявлено, свидетельствует об активной реализации в государствах-партнерах проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов этой инфраструктуры. Доклад будет внесен на рассмотрение Коллегией ЕЭК до конца текущего года.

Кроме того, одобрен аналитический доклад о состоянии и современных тенденциях развития транспортно-логистических центров, на основе выводов которого в 2022 году планируется выработать соответствующие рекомендации.

На заседании рассмотрены также вопросы международного сотрудничества. В свете подписанного 17 сентября 2021 года в Душанбе Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Шанхайской организацией сотрудничества в части транспорта и инфраструктуры Комиссия предложила провести в 2022 году совместное заседание руководителей транспортных министерств ЕАЭС и ШОС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408349
Теги:
транспорт, ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  