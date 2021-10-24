КР в рамках ЕАЭС модернизирует транспортную инфраструктуру

Вопросы реализации транспортной политики в ЕАЭС в 2021–2023 годах рассмотрены Консультативным комитетом по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии. Его заседание прошло в Москве под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова (Кыргызстан).

Одной из главных тем, по информации ЕЭК, стало исполнение мероприятий соответствующей дорожной карты. Отметив, что завершается первый год ее реализации, Асанбеков подчеркнул: "Комиссии, уполномоченным органам сторон и комитету необходимо уделить особое внимание не только мероприятиям текущего года, но и ряду приоритетных направлений, включенных в дорожную карту с более поздними сроками реализации, призванных обеспечить реальную интеграцию транспортных комплексов государств-членов Союза".

Дорожная карта по реализации транспортной политики стран ЕАЭС на 2021–2023 годы предусматривает широкий спектр мероприятий. Они направлены на последовательное развитие всех видов транспорта, гармонизацию законодательства стран ЕАЭС, внедрение в Союзе электронных транспортных документов, развитие евразийских транспортных коридоров, транспортно-логистических центров, интеллектуальных транспортных систем, смешанных и контейнерных перевозок и др.

В связи в этим стороны одобрили проект соглашения "О допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров". Несоответствие весовых и габаритных параметров вошло в перечень ограничений на внутреннем рынке Союза. Принятие соглашения, как подчеркивалось, позволит устранить это препятствие. И поспособствует развитию как евразийских транспортных коридоров, так и увеличению транзитного потенциала ЕАЭС в целом.

Проектом документа предусмотрены меры для того, чтобы автомобильные дороги и их участки, включенные в евразийские транспортные коридоры, в полной мере отвечали требованиям для пропуска по ним транспортных средств с допустимыми массами, осевыми нагрузками и габаритами транспортных средств, устанавливаемых соглашением.

Комитет одобрил подготовленный доклад "О создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов Евразийского экономического союза в направлениях Восток – Запад и Север – Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - Один путь". Представленная информация, как заявлено, свидетельствует об активной реализации в государствах-партнерах проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов этой инфраструктуры. Доклад будет внесен на рассмотрение Коллегией ЕЭК до конца текущего года.

Кроме того, одобрен аналитический доклад о состоянии и современных тенденциях развития транспортно-логистических центров, на основе выводов которого в 2022 году планируется выработать соответствующие рекомендации.

На заседании рассмотрены также вопросы международного сотрудничества. В свете подписанного 17 сентября 2021 года в Душанбе Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Шанхайской организацией сотрудничества в части транспорта и инфраструктуры Комиссия предложила провести в 2022 году совместное заседание руководителей транспортных министерств ЕАЭС и ШОС.