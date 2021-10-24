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В СНГ разработаны модельные законы по хвостохранилищам и зерну

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- Евгений Денисенко
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В штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Депутаты завершили работу над проектами законов "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению" и "О зерне", сообщили в МПА.

В работе комиссии приняли участие парламентарии Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ, эксперты.

Первый из этих законов определяет правовые основы для установления режима территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в государствах Содружества. Документ регулирует основные принципы национальной политики в этой области, ответственность за возмещение ущерба, нанесенного в результате ядерного инцидента или добычи и переработки природного урана, определяет зоны радиоктивного загрязнения в зависимости от величины дозы облучения населения и плотности радиоактивного загрязнения почв.

Отдельное внимание в проекте модельного закона уделено комплексу реабилитационных мероприятий на загрязненных территориях. Работа над документом была начата в 2019 году, его доработали с учетом предложений и замечаний, поступивших из национальных парламентов. Члены постоянной комиссии одобрили законопроект и приняли решение внести его на рассмотрение Совета МПА СНГ.

Напомним, что в рамках СНГ уже реализуется Межгосударственная целевая программа "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". Она рассчитана на 2013-2024 годы, в качестве пилотных проектов выбраны хвостохранилища в районе кыргызстанских Мин–Куша и Каджи–Сая и в районе таджикского города Истиклол. В реализации программы участвуют Россия, взнос которой составляет 75 процентов, Казахстан (15), Кыргызстан и Таджикистан - по 5 процентов.

Программой предусмотрены два этапа. По итогам первого (2013–2016) в Кыргызстане были определены территории, наиболее пострадавшие от уранового производства, выбраны объекты, подлежащие первоочередной реабилитации, разработаны и обоснованы технические решения по ее осуществлению, структура и основные элементы системы обеспечения радиационной безопасности на объектах. Одновременно осуществлены исследовательские, проектно–изыскательские работы, экспертиза проектов строительно–монтажных работ в госорганах, выполнено рабочее проектирование, произведена оценка рисков, гармонизированы нормативные акты.

Второй этап (2017-2024) включает подготовку в КР национальных кадров по управлению соответствующими проектами, разработку и реализацию мероприятий по экологическому и социально–гигиеническому мониторингу, проведение всех необходимых рекультивационных, строительно-монтажных работ на выбранных объектах.

Что касается второго закона – "О зерне", доработанного членами МПА, то одной из его основных задач названо создание правовых механизмов для регулирования хранения и обращения зерна в государствах СНГ. Документ устанавливает требование к хозяйствующим субъектам обеспечить количественно-качественный учет зерна и представлять эти сведения в государственную информационную систему. Предусматривается ведение государственного реестра предприятий, занимающихся хранением зерна, и регулярный мониторинг зернового рынка.

Ожидается, что принятие закона позволит повысить эффективность развития зернового рынка на пространстве Содружества, будет способствовать решению вопросов свободной и регламентированной межгосударственной торговли зерном странами СНГ. Проект данного закона также решено внести на рассмотрение Совета МПА СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/408353
Теги:
СНГ, хвостохранилища, Кыргызстан
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