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Родители детей мигрантов из КР хотят дать ребенку хорошее образование

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- Светлана Лаптева
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Директор школы №830 из Москвы Марина Климова отметила что родители детей мигрантов из Кыргызстана, которые приводят своих детей в школу, отличаются ответственностью и желанием дать ребенку хорошее образование.

Об этом она рассказала, отвечая на вопросы директоров школ из Кыргызстана на форуме директоров школ с русским языком обучения в Бишкеке.

Также прозвучал вопрос директора школы из Нарынской области: "Почему в России детей из КР сажают учиться на класс ниже?"

Директора школ из нескольких регионов России, рассказали, что это делается прежде всего ради ребенка, чтобы не сбить его самооценку, и дать возможность в дальнейшем проявить себя.

"Прежде всего это не директор, не учителя, а согласно закону специальная комиссия решает каков уровень подготовленности, знаний у каждого ребенка, и рекомендует куда определить новенького. Мы не имеем права посадить ребенка, который совсем не знает русского языка, или ребенка со слабыми знаниями в класс к ровесникам, чтобы его заклевали, и он был психологически раздавлен. И к тому же в Кыргызстане нет нескольких предметов, которые изучают в России, Их нужно изучить, догонять программу. Мы даем ребенку возможность адаптироваться, пройти психологическую адаптацию. И уже через год ребенок может спокойно учиться дальше. Кстати, родители детей мигрантов, как правило, воспринимают такую ситуацию с пониманием. И, кстати, именно родители детей мигрантов из Кыргызстана отличаются особой трепетной ответственностью, заботой о том чтобы их ребенок получил хорошее образование, хорошо учился. И это отмечают все мои коллеги из всех регионов", - рассказывает Мария Владимировна Климова.

Кстати, в кулуарах она рассказала, что впечатлила презентациями о работе в школах наших кыргызстанских учителей, которые они представили на форуме. При перегруженности школ и классов, очень плотной программе, они очень много делают. "Договорились о начале новых проектов. показалось важным неподдельная заинтересованность многих директоров и желание искать возможности и ресурсы для получения результатов".

Отвечая на вопрос какие же проблемы есть у учителей и директоров в работе, директора замешкались, но им на выручку снова пришла Мария Владимировна Климова. По ее словам, и у кыргызстанских и у российских директоров примерно одни и те же проблемы. И назвала три основных направления:

"Например, работа с тревожными родителями, которые считают что ответственность за воспитание и обучение ребенка несет только школа, при этом они сами сверх требовательны к учителям. Второе направление - это наркотики и психотропные вещества в школах , и влияние на школьников групп, сообществ и торговцев наркотиками и сообществ, которые продвигают в молодежную и детскую среду эти веществами.

И еще новое явление: требование к инклюзивности школ - не всегда гладко проходит адаптация детей с ограниченными возможностями, работа с родителями, которые всю жизнь сражаются за каждый шаг, за каждый миг жизни своих детей. И их нужно понять, и для этого тоже нужен и опыт и специалисты и время", - пояснила директор московской школы Мария Климова.


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URL: https://www.vb.kg/408354
Теги:
дети, Россия, школа, Мигрант
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