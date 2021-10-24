В Кыргызстане на 24 октября зарегистрировано 96 новых случаев COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 52

Чуйская область – 13

Ошская область - 1

Таласская область - 5

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область - 4

За весь период – 180 563.

За прошедшие сутки выздоровели 54 человек. Всего - 175 061.

За минувшие сутки скончались - 3 человека. Всего – 2 653.

В стационарах на лечении находятся 689, а на амбулаторном 653 человека.