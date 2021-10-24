В Кыргызстане на 24 октября зарегистрировано 96 новых случаев COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:
Бишкек – 52
Чуйская область – 13
Ошская область - 1
Таласская область - 5
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область - 4
За весь период – 180 563.
За прошедшие сутки выздоровели 54 человек. Всего - 175 061.
За минувшие сутки скончались - 3 человека. Всего – 2 653.
В стационарах на лечении находятся 689, а на амбулаторном 653 человека.