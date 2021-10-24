В Таласе введена электронная очередь на получение нотариальных услуг

Управление юстиции Таласской области внедрило электронную очередь в государственной нотариальной конторе Таласского района и городе Талас для получения гражданами государственных услуг. Что значительно улучшит качество оказываемых услуг и более удобно для посетителей.

Что примечательно изготовил и установил оборудование для создания электронного оказания нотариальных услуг Марат Токтомбаев, сотрудник юстиции. Талантливый специалист тем самым сэкономил не одну тысячу бюджетных средств.

Кстати, это вторая отличная работа Марата Токтомбаева. Изготовленное и установленное им оборудование для внедрения электронной очереди бесперебойно работает в офисе государственного нотариуса Нарынского района и города Нарын.