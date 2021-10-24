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В Таласе введена электронная очередь на получение нотариальных услуг

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- Нина Ничипорова
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Управление юстиции Таласской области внедрило электронную очередь в государственной нотариальной конторе Таласского района и городе Талас для получения гражданами государственных услуг. Что значительно улучшит качество оказываемых услуг и более удобно для посетителей.

Что примечательно изготовил и установил оборудование для создания электронного оказания нотариальных услуг Марат Токтомбаев, сотрудник юстиции. Талантливый специалист тем самым сэкономил не одну тысячу бюджетных средств.

Кстати, это вторая отличная работа Марата Токтомбаева. Изготовленное и установленное им оборудование для внедрения электронной очереди бесперебойно работает в офисе государственного нотариуса Нарынского района и города Нарын.


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URL: https://www.vb.kg/408358
Теги:
Министерство юстиции, нотариус, электронная очередь
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