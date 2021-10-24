Дни венгерского кино пройдут в Бишкеке

Дни венгерского кино пройдут 25-27 октября 2021 года в кинотеатре "Манас". Мероприятие приурочено к годовщине венгерской революции 1956 года и национальному Дню Венгрии.

Также во время показов, в течении трех дней (25-27 октября), среди зрителей будут разыграны сувениры с венгерской атрибутикой.

25 октября в 17 часов 30 минут – большой зал

"Кинчем – мое сокровище". Картина, вышла на экраны в 2017 году и по сей день остается самым дорогим местным производством (10 миллионов долларов), которое все-таки оправдало себя побив рекорды отечественных кассовых сборов за последние 11 лет. Не удивительно, ведь фильм про скачки, дуэли, вино, любовь и месть в 19 веке, подкрепляется живописнейшими ландшафтами Венгрии и ярчайшей маскарадной вечеринкой красочных костюмов.

26 октября в 15 часов 30 минут – малый зал

"Аврора Бореалис: северное сияние". Семейно-историческая драма со скелетами в шкафах, 2017 год.

Автор "Северного сияния" Марта Месарош непосредственно связана с историей Кыргызстана, ведь в детском возрасте ей довелось пожить во Фрунзе, где ее отец Ласло Месарош стал основоположником кыргызского профессионального архитектурного искусства. Его самый знаменательный проект - интерьер Центрального железнодорожного вокзала во Фрунзе.

27 октября в 15 часов 30 минут - малый зал

"Недетские сказки". Новый историко-романтический триллер от "венгерского Тарантино" обещает много азарта, поворотов и эмоций. По словам режиссера, историческая канва сюжета позволила поэкспериментировать с жанрами вестерна и нуара.

Вход свободный на каждый показ.