Полученные доходы создадут иллюзию богатства. Гороскоп с 25 по 31 октября

Овен – странные сообщения нуждаются в проверке. Вас попытаются ввести в заблуждение, а возможно и шантажировать. Поделитесь своими тревогами с друзьями, близкими людьми и вы получите полезные советы, которые уберегут от рискованного шага и манипуляций недоброжелателей. Финансовые поступления могут снизиться, а потому воздержитесь от одалживания денег, покупок в кредит, инвестиций в совместные проекты.

Телец – хорошие взаимоотношения с руководителями и влиятельными людьми посодействуют решения финансовых вопросов, а личное обаяние поможет в получении документов. Почувствовав финансовую свободу, воздержитесь от покупок, особенно в компании знакомых, и развлечений. Вы можете потерять изрядную сумму денег при восторженном одобрении ваших действий любителями пожить за чужой счёт. Влиятельных людей также разочарует ваша легкомысленность, что изменит их отношение к вам не в лучшую сторону.

Близнецы – руководство склонно рисковать перед вами воздушные замки, а вам остаётся только не потерять головы от перспектив, которые так и останутся словами, используя реальные возможности. Устроятся развлекательные поездки и свидания, благодаря которым в вашей личной жизни восстановится гармония. Возникшее вдохновение подвигнет вас на оригинальные проекты, которые поддержат знакомые из-за рубежа. Рутинные заботы могут помешать смелым планам. Постарайтесь избавиться от устаревших стереотипов.

Рак – сбивать с толку будут различные сообщения от друзей и знакомых, отвлекая и мешая работе. Теряя время в общении, а возможно и в сетевых играх, вы ещё и рискуете серьёзно повздорить с собеседниками из-за пустяка. Погрузившись в работу, вы пополните казну, что особенно важно ввиду предстоящих в скором времени растрат. Деньги давать или брать в долг не спешите. Их сложно будет вернуть.

Лев – проведите грань между расточительным весельем и досугом, который поможет улучшить отношения как с детьми, так и любимым человеком. Дороговизна развлечений и покупок не станет гарантом гармонии и понимания с близкими сердцу людьми. Отсутствие полноценного диалога и замена общения дорогими развлечениями станет причиной напряжённости и конфликтов в доме, что ещё больше усилиться возникшими по причине расточительности финансовыми затруднениями.

Дева – лукавство домочадцев раскроется, но не делайте трагедии из тайн, о которых вы узнали. Возможно и у вас найдутся страницы жизни, о которых домочадцы даже не догадываются. Поговорив по душам, вы сможете восстановить доверие в доме и преодолеть возникшее недопонимание. Найдите время для профилактических процедур и посещение салона красоты. Изнуряя себя суетливыми поездками и рабочими встречами, вы подрываете своё здоровье.

Весы – рассеянность и забывчивость могут испортить отношения с близкими людьми и создать проблемы во время поездок или прогулок. Внимательно смотрите под ноги, а близких людей не забудьте поздравить с важными в их жизни событиями. Финансовое положение пока шаткое, а потому ограничьтесь только самыми необходимыми покупками и тратами. От покупок в кредит или рассрочку воздержитесь. Поступления ближайших дней вряд ли позволят рассчитываться с возникшими долгами.

Скорпион – полученные доходы создадут иллюзию богатства. Доходы окажутся не такими высокими как планировалось, да и источник поступления денег довольно быстро иссякнет. Посоветуйтесь с домочадцами как лучше распорядиться полученными деньгами. Сделанные покупки для дома и семьи помогут комфортно себя чувствовать в любые морозы. Спорить с домочадцами бесполезно. Они останутся при своём мнении что бы вы не сказали.

Стрелец – обещания домочадцы могут не исполнят также легко, как их и давали. Призывать к ответственности домочадцев бесполезно, они так и продолжат себя вести в ближайшее время. Претворяйте задуманные планы самостоятельно, либо при поддержке друзей, коллег по работе. Вы устроите приятные поездки, получите полезные и нужные сейчас советы. Досуг, в том числе и с домочадцами лучше провести вне дома. Загородная поездка, прогулки по паркам или посещение гостей позволят снять эмоциональное напряжение возникшее в семейных отношениях.

Козерог – время будет бесцельно убивать переписка с малознакомыми людьми, компьютерные игры и прочая активность в интернете. Придавая большое значение мелочам, вы начнёте тревожиться по пустякам. Переключите свое внимание на решение финансовых вопросов, а также покупки. Вы обнаружите возможности для пополнения казны и со спокойной душой устроите шопинг. Купленные вещи пригодятся в ближайшее время.

Водолей – сослуживцы и даже близкие друзья будут не прочь воспользоваться вашими финансами. Полностью оплачивая совместные обеды или ужины, различные покупки, вы обнаружите, что исчезла приличная сумма денег, которую вы планировали потратить на другие цели. Общение с сослуживцами и друзьями будет складываться комфортно и вы получите много ценных советов, но от совместных трат денег пока воздержитесь. Приятные изменения возможны и ваших амурных отношениях.

Рыбы – откровенный разговор с влиятельными людьми поможет в разрешении накопившихся и важных проблем. Обходя стороны острые углы, предполагая что о ваших проблемах должны догадаться, вы рискуете остаться без поддержки в самый ответственный момент. Поездки, особенно дальние, окажутся чересчур утомительными, что отразится на здоровье. Уделите больше времени отдыху и лечебно-профилактическим процедурам, поддержав своё здоровье.