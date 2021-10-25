Кто такой Сорос: политический авантюрист или филантроп (спецрепортаж)

Один из самых могущественных игроков мирового закулисья, влиятельный инвестор и банкир, входящий в список богатейших людей мира, Джордж Сорос любит называть себя филантропом, ратующим за развитие демократического общества, науки и культуры. Однако, последние 20 лет имя финансиста стало четко ассоциироваться с вмешательством во внутреннюю политику, продвижением сомнительных ценностей, спонсированием гражданских войн и стремлением развалить неугодные режимы изнутри.

Послужной список благотворителя довольно обширный: революция в Югославии, когда на деньги Сороса было создано оппозиционное движение, свергнувшее затем президента Слободана Милошевича. Далее след филантропа заметили в проведении революции роз в Грузии. Затем Сорос обратил свой взор на Украину, пережившая целых два госпереворота. Не обошел своей "заботой" Джордж Сорос и Кыргызстан, где за несколько лет произошло несколько революций.

В Кыргызстане Фонд Сороса работает с 1993 года, официально занимаясь реализацией программ в области правовых реформ, поддержки гражданского общества и СМИ, образования, выработки общественной политики и развития местного самоуправления, экономического развития и так далее. Только за первые десять лет Сорос выделил на работу своих структур в Кыргызстане более 40 млн долларов США.

Руководство Кыргызстана в лице Акаева пыталось подружиться даже с Соросом, видимо, догадываясь о тайной стороне деятельности филантропа. По этой причине ему даже вручили орден Манаса 3-й степени, однако, участь Акаева это не спасло. Уже в 2004 году Джордж Сорос в интервью газете Los Angeles Times заявил, что хотел бы повторения грузинской "революции роз" в государствах Центральной Азии, входящих в состав СНГ, - Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. Как итог в 2005 году в Кыргызстане произошла первая революция, после которой страна надолго откатилась назад.

Конечно, большинство простых кыргызстанцев могут и не знать о финансировании Соросом цветных переворотов, полагая, что народ собственными силами прогнал Акаева и Бакиева за границу. Однако имеется официальная информация о финансировании Соросом бархатной революции в Грузии, и о том, что он платил зарплаты грузинскому правительству. Также через открытые источники известно о том, что Сорос в 2004 году на Украине выделил оппозиции 50 млн долларов для проведения революции. Не исключено, что он и сейчас продолжает влиять на политическую ситуацию в этой стране.

В 2014 году, когда Кыргызстан готовился к вступлению в Таможенный союз, Сорос посетил нашу страну. В этой связи некоторые СМИ предположили, что миллиардер привез деньги для дополнительного финансирования НПО, которые должны будут организовать в Кыргызстане протесты против вхождения республики в Таможенный союз. Возможно не спроста пока Сорос проводил встречи некоторые кыргызстанцы вышли к посольству США на митинг с требованием не вмешиваться Соросу во внутренние дела страны. Также они призвали местные НПО не брать "кровавые деньги" и развернули транспаранты с надписями: "Золотые яйца Сороса – это война, анархия и смерть", "Кыргызстан + Россия = Таможенный союз".

Прислушались ли НПО к этим требованиям точно неизвестно, но как не странно именно после этого визита отечественные лидеры неправительственных организаций стали активно выступать против вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

Кстати, Джордж Сорос также является финансовым донором Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), студентов которого в последние пару лет стали активно использовать для участия в различных митингах.

Единственная страна, которую Соросу не удалось разрушить, это Российская Федерация. По мнению экспертов, это страна для Сороса как белый кит, которого он на протяжении 30 лет пытается поймать и убить.

Каковы интересы Джорджа Сороса в России? Почему он так ненавидит Россию? Кто даже после изгнания фонда из страны остается его верным последователем? И какие лазейки для деятельности в России Сорос находит сейчас? Об этом и другом смотрите в репортаже телеканала НТВ "ЧП. Расследование": "Белый кит":