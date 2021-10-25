ЕАЭС утвердил техрегламент для продукции, предназначенной для защиты от ЧС

Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент ЕАЭС "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", сообщает Министерство экономики республики.

Техрегламент разработан МЧС России совместно со странами Евразийского экономического союза.

Техрегламент направлен на обеспечение повышения безопасности продукции, применяемой в условиях чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня мобильности межгосударственного взаимодействия при принятии экстренных решений, за счет унификации требований к продукции в части предлагаемых технических решений.

К примеру, распространяется на защитно-герметические устройства, вентиляционные агрегаты и фильтры, датчики, аварийно-спасательные машины, робототехнические средства, инструменты и средства поиска пострадавших и пр.

Техрегламент учитывает риски:

поражения и гибели людей в защитных сооружениях гражданской обороны, травмирования и гибели людей при использовании продукции гражданской обороны; отказов аварийно-спасательных средств и средств передачи данных в условиях чрезвычайных ситуаций; ошибок и недостоверности технических средств мониторинга чрезвычайных ситуаций; опасности задержки или срыва экстренного оповещения и информированиия органов управления и населения.

Техрегламент вступит в силу с 1 июня 2023 года и определит единые на территории Союза требования к продукции и процедуры ее допуска на рынок, обеспечит безопасность применения такой продукции и ее свободное обращение

на едином экономическом пространстве посредством оформления единых документов об оценке соответствия.

В соответствии с установленным порядком в отношении регулируемой продукции будут установлены переходные положения для применения технического регламента в целях плавного перехода промышленности на вводимые впервые единые обязательные требования.