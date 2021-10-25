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Прогноз погоды на 25 - 28 октября. Ближайшие дни без осадков

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- Наталья Крайнова
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Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 25 по 28 октября.

Бишкек

25 октября ночью 1 … 3 °C, днем 15 … 17 °C ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 октября ночью 3 … 5 °C, днем 16 … 18 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

27 октября ночью 4 … 6 °C , днем 14 … 16 °C ветер западный 4-9 м/с, без осадков

28 октября ночью 3 … 5 °C, днем 13 … 15 °C ветер западный 4-9 м/с, дождь

По данным сайта world-weather:

В Бишкеке сегодня, 25 октября, погода +13°C. Ясно, ветер тихий, северо-западный 1.2 м/с. Атмосферное давление 696 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 48%. Завтра ночью температура воздуха понизится до +8°C, ветер изменится на южный 1.1 м/с. Давление понизится и составит 694 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +16°C, a ночью 27 октября не опустится ниже +8°C. Ветер будет южный в пределах 0.9 м/с.

Чуйская область

25 октября ночью 0 … 5 °C. Днем 12 … 17 °C , ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 октября ночью 1 … 6 °C днем 13 … 18 °C , ветер западный 4-9 м/с, без осадков

27 октября ночью 3 … 8 °C, днем 12 … 17 °C , Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь

28 октября ночью 1 … 6 °С, днем 10 … 15 °C , ветер западный 4-9 м/с, дождь

Иссык-Кульская область

25 октября ночью -2 … +3 °C днем 10 … 15 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 октября ночью 1 … +4 °C днем 11 … 16 °C , ветер западный 4-9 м/с, без осадков

27 октября ночью -1 … +4 °C днем 10 … 15 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

28 октября ночью -3 … +2 °C днем 7 … 12 °C , ветер западный 4-9 м/с, без осадков


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Теги:
Кыргызгидромет, погода, Бишкек, прогноз погоды
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