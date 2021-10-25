Более 600 человек из социально уязвимых слоев обучились на программистов

Сегодня, 25 октября 2021 года проект "50000 Программистов – Одна семья – Один программист" проведет торжественное вручение сертификатов выпускникам образовательной программы. На мероприятие приглашены почетные гости и представители посольств различных стран, представители спонсоров проекта, министр образования, а также представители IT-компаний Кыргызстана.

Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ) уже на протяжении полутора лет продолжает реализацию проекта "50000 Программистов – Одна семья – Один программист". В рамках проекта проводится онлайн обучение социально уязвимых слоев населения Кыргызстана востребованным профессиям нового времени. Проект выпускает специалистов IT и Digital Marketing направлений и лучшим из них оказывает помощь в трудоустройстве.

За прошедшие полтора года было принято более 4000 заявок на участие в проекте, из которых более 600 выпускников и десятки трудоустроенных.

Прошедшие отбор участники проекта из всех регионов страны. Они представляют различные категории граждан, включая безработных, людей с инвалидностью, выпускников детских домов, женщин-одиночек, а также мигрантов, находящихся в трудовой эмиграции. Женщины составляют чуть более половины всех обучающихся.

Как и было обещано были приобретены пять ноутбуков для успешных обучающихся, те в свою очередь передали свои ноутбуки другим участникам, у которых не было компьютеров и возможности их приобретения.

Спонсорами проекта выступили международные организации, в том числе общественная инициатива сотрудников ЕБРР, Фонд "Сорос-Кыргызстан", МКК "М Булак", посольство Великобритании в Кыргызской Республике, проект USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемый Winrock International а также множество частных лиц в Кыргызстане и из-за рубежа.