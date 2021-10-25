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Для сотрудников милиции провели тренинги по противодействию экстримизму

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- Айжан Мамбеталиева
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Службой по противодействию экстремизму и нелегальной миграции Министерства внутренних дел совместно с Государственной комиссией по делам религии КР, Департаментом пробации и представителями органов местного самоуправления при поддержке фонда международной организации "Поиск общих интересов" проведен ряд тренингов на тему: "Противодействие насильственному экстремизму: концепции, выработка программ и передовой опыт" для сотрудников компетентных отделов МВД по городу Ош.

На указанных тренингах были рассмотрены концептуальные вопросы, касающиеся незаконной миграции, профилактики национального и религиозного экстремизма и пути их преодоления, а также основные темы: "Многосекторное отношение в предотвращении экстремизма: возможности взаимодействия Правительства и граждан", "Основы противодействия религиозному экстремизму", "Религиозная ситуация в Кыргызской Республике и идеология запрещенных экстремистских и террористических организаций", "Социальная ответственность в предупреждении преступности".

Целью проведения тренингов является консолидация усилий граждан, общества и государственных органов в противодействии терроризму, экстремизму, незаконной миграции и иным глобальным угрозам.

В ходе мероприятия затронуты актуальные на сегодняшний день вопросы – от тактики и тематики предупредительно-профилактической работы до методики проведения индивидуальной реабилитационной работы с членами деструктивных религиозных течений.

Данные тренинги предоставили необходимую площадку для дискуссий и обмена опытом, а содержание лекций вызвало большой интерес.

Участникам тренинга розданы книжные пособия, о предупреждении религиозного экстремизма, а также продемонстрированы видеоролики по

соответствующей тематике.


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URL: https://www.vb.kg/408379
Теги:
МВД, экстримизм
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