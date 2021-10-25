Работать за пшеницу предлагают талибы афганцам

Новые власти Афганистана запустили в Кабуле программу по предоставлению работы в обмен на пшеницу, пишут РИА Новости.

Сообщается, что основными направлениями работы в рамках этого проекта будут управление поверхностными водными ресурсами в горах в окрестностях Кабула и предотвращение возможных затоплений в городе. Ожидается, что в рамках программы такую работу в Кабуле смогут получить около 40 тысяч человек, будет распределено свыше 65 тысяч тонн пшеницы.

На церемонии запуска программы в воскресенье присутствовали различные чиновники и сотрудники министерств в назначенном талибами временном правительстве Афганистана.