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Работать за пшеницу предлагают талибы афганцам

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- Алина Мамаева
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Новые власти Афганистана запустили в Кабуле программу по предоставлению работы в обмен на пшеницу, пишут РИА Новости.

Сообщается, что основными направлениями работы в рамках этого проекта будут управление поверхностными водными ресурсами в горах в окрестностях Кабула и предотвращение возможных затоплений в городе. Ожидается, что в рамках программы такую работу в Кабуле смогут получить около 40 тысяч человек, будет распределено свыше 65 тысяч тонн пшеницы.

На церемонии запуска программы в воскресенье присутствовали различные чиновники и сотрудники министерств в назначенном талибами временном правительстве Афганистана.


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URL: https://www.vb.kg/408382
Теги:
Афганистан, Талибан
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