Ярмарки "Агротехэкспо-2021" и "Золотая осень" прошли на высоком уровне

Вчера, 24 октября, в Бишкеке завершили свою работу ярмарки "Агротехэкспо-2021" и "Золотая осень". Обе они прошли на Старой площади нашего города. На одной из них реализовывались тракторы, комбайны и автомобили, на другой - семена высококачественных сельхозкультур, а также скот, животноводческая и растениеводческая продукция.

На открытии выствки, 22 октября, присутствовал премьер-министр Кыргызстана, глава администрации президента Акылбек Жапаров. Со свойственным ему красноречием он тепло поздравил тружеников аграрной отрасли страны с профессиональным праздником, подарил самым лучшим фермерам Кыргызстана ручные часы и заявил, что в ближайшее время в республике будут организовываться с помощью инвесторов несколько крупных производственных кластеров и агрохолдингов, что позволит решить проблему продовольственной безопасности страны. Участники и гости выставки аплодировали Акылбеку Жапарову почему то не очень горячо. Наверно, сомневались в его словах.

Необходимо отметить, что сотрудники Министерства сельского хозяйства, мелиорации и развития регионов сильно постарались для того, что бы ярмарки прошли на высоком уровне. На площаде сверкали свежей краской более 100 единиц различной техники, а чуть дальше были установлены загоны для образцово-показательного скота, прилавки для реализации семян различных высокоурожайных сортов сельхозкультур, готовая аграрная продукция. Горожанам и сельчанам, приехавшим на выставки, было что посмотреть и что купить.

Так, сильно удивил посетителей выставок фермер из села Григорьевка Иссык-Кульского района Андрей Тияшко, который продавал семена напрочь забытой культуры - полбы. "Это - прародительница, пшеницы, - деловым тоном отвечал гостям этот сельхозпроизводитель.- В полбе есть все полезные для организма человека вещества, она очень питательная, хлеб из нее получается на удивление вкусный". За час с небольшим Андрей Тияшко продал 10 килограммов семян полбы. Будем надеяться, что пару лет эта культура станет очень востребованной у наших хлебопеков.

Директор учебно-образовательного центра "Билим" Тюпского района Азамат Абдылдаев на свой страх и риск реализует проект "Домашнее птицеводческое хозяйство". Он взял кредит в местном банке, построил на эти деньги небольшой птичник, закупил цыплят взял в аоенду несколько гектаров земли для выращивания кормов. И цель была достигнута. Через полгода Азамат Абдылдаев уже кормил учащихся своего образовательног центра диетическим мясом. Немаловажная деталь: в рационе кур все корма - только натуральные, никакой химии его хохлатки никогда даже не пробовали. Поэтому за мясом и яйцами кур учебного - образовательного центра "Билим" - всегда большая очередь.

Уже полгода Азамат Абдылдаев объезжает Иссык-Кульскую область и объяснят односельчанам, как можно на минимальные средства получить макисмальную прибыль. То есть охотно делится своим опытом с земляками.

Руководитель племенного хозяйства из анфиловского района Чуйской области Алтынбек Аильчиев привез на выставку громадного быка по кличке Гвидон. Как явствовало из сопроводительной таблички на двери загона, весит это животное 850 килограммов. Гости ярмарки с нескрываемым удивлением смотрели на быка и интресовались у Алтынбека ценой на него. " Гвидон стоит 5 тысяч долларов, - невозмутимо отвечал фермер-селекционер, - но я могу продать его в рассрочку. Пусть вас не пугает цена на быка. От Гвидона можно получить замечательное потомство. Этот бык - выгодный вид бизнеса.

К радости фермеров на ярмарке "Золотая осень" можно было купить породистых кроликов, овец, а также посевной материал почти всех основных культур, выращиваемых в Кыргызстане.

"Агротехэкспо-2021" в принципе ничем особым не удивил. Как и в прошлые годы, на ней были представлены образцы сельхозмашин из стран ближнего и дальнего зарубежья. И каждый из продавцов, то есть дистибьютеров, профессионально нахваливал свой товар. Только вот фермеры узнав о ценах, сразу же уходили к просмотру других "экспонатов".

Чаще всего сельхозпроизводители останавливались у стенда "Современные оросительные системы". Многие из крестьян стали понимать, что без этих механизмов сегодня уже не вырастишь хороший урожай. Дефицит воды с каждым годом усиливается. Поэтому они внимательно рассправшивали бизнесменов о технических характеристиках оросительных агрегатов, ценах на них. Купля-продажа этих машин на выставке шла довольно бойко.