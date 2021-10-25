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Совету ветеранов МВД исполнился 61 год

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- Айжан Мамбеталиева
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Совету ветеранов МВД исполнился 61 год со дня образования. За это время произошли огромные изменения в жизни нашей страны. В течение этих лет, как и в годы Великой Отечественной войны, в период распада Советского Союза и сложные последующие годы, милиция выполняла высокую миссию в борьбе с преступностью и охране общественного порядка, а также осуществляла защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства. Какие бы трудности и проблемы ни возникали у милицейских работников, они должны помнить и свято беречь честь мундира, что всегда было в традиции старшего поколения.

Совет ветеранов МВД создан в 1960 году и является первой организацией среди подобных органов, все остальные появились значительно позже. Целью создания совета являлась реализация приказа МВД СССР №540 "Об улучшении использования опыта ветеранов органов внутренних дел в воспитании молодых сотрудников, и их профессиональном становлении". Совет строил работу по нескольким направлениям: организация наставничества, идейно-пропагандистская и культурно-массовая работа в ОВД и среди ветеранов.

В настоящее время, по всей стране более 17 тысяч ветеранов органов внутренних дел Кыргызстана. Ветераны всегда были и остаются примером мужества, верными хранителями и гарантами преемственности лучших милицейских традиций. При непосредственном участии ветеранов пресечены и раскрыты десятки тысяч преступлений.

На сегодняшний день совет возглавляет полковник милиции в отставке Султанбек Жоошбаев. Это человек, неравнодушный к судьбе каждого

ветерана, особое внимание уделяет социальной жизни ветеранов органов внутренних дел.

Совет ветеранов на постоянной основе оказывает ощутимую помощь ведомству в профессиональном, патриотическом и нравственном воспитании сотрудников, передавая им свои бесценные знания, а также приносит пользу обществу: занимается пропагандой соблюдения законности и правопорядка среди подрастающего поколения.


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URL: https://www.vb.kg/408386
Теги:
ветераны, праздник, МВД
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