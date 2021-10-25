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В Бишкеке из-за массового отравления закрыли все филиалы "Империи пиццы"

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкеке после массового пищевого отравления временно будут закрыты все филиалы кафе "Империя пиццы", сообщает столичная мэрия.

На данный момент общее количество пострадавших 85 человек, 1 - получает стационарное лечение, остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

В ходе эпидрасследования было выяснено, что пострадавшие употребляли еду в "Империи пиццы", расположенных в разных точках.

Специалисты центра госсанэпиднадзора продолжают эпидрасследование.


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URL: https://www.vb.kg/408387
Теги:
Госсанэпиднадзор, кафе, Бишкек, больница
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