"Талибан" поприветствовал возможность исключения из списка террористов

Движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) приветствует слова президента России Владимира Путина о возможности исключения из списка террористических группировок. Об этом заявил представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи, передает его слова ANI News.

Талиб отметил, что "время войны" в Афганистане окончилось, и другие страны должны изменить свое отношение к Кабулу на более позитивное. "Мы стремимся к позитивным отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности", - сообщил представитель МИД страны.

Ранее, 21 октября, Путин во время выступления на Валдайском форуме допустил исключение группировки из списка террористических организаций. Президент указал, что это решение было принято на уровне ООН, а значит и отменить это решение должна сама организация. "Мне кажется, что мы к этому подходим <…> Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении", - рассказал Путин.

Совет безопасности ООН включил движение талибов в список террористических организацией в 2003 году. В том же году Верховный суд России признал "Талибан" террористической организацией. В середине августа в МИД России уже сообщали, что Москва может запустить процедуру исключения из террористического списка, однако прежде Совбез ООН должен исключить из своего террористического списка.

Помимо включения в список террористических организаций, ООН также в 1999 году ввела против талибов санкции, меры с того года несколько раз корректировались. Текущая редакция санкций включает в себя запрет членам движения на поездки в другие страны, транзит через их территорию, эмбарго на поставки оружия и замораживание активов. В конце сентября "Талибан" попросил Россию помочь в снижении санкционного давления. Двумя днями ранее постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что вопрос снятия санций "не стоит на повестке дня прямо сейчас".

В середине августа талибы после нескольких месяцев эскалации вооруженного конфликта с правительственными силами захватили власть в Афганистане и объявили об установлении Исламского Эмирата Афганистан.

Источник: rbc.ru