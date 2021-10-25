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Семетей Аманбеков: Агитация со стороны госслужащих недопустима

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня стало известно, что генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров на своей станице в Фейсбуке выразил поддержку бывшей помощнице президента, а ныне кандидату в депутаты ЖК Адинай Мариповой.

Гражданский активист Атай Бейшенбек считает, что таким образом чиновник агитирует в пользу определённого кандидата.

Редакция VB.KG попросила прокомментировать ситуацию члена рабочая группа ЦИК по соблюдению правил агитации и информированию Семетея Аманбекова.

Эксперт отметил, что еще не видел самого поста гендиректоар СЭЗ, и попросил ссылку на публикацию.

"Согласно конституционному закону о выборах депутатов ЖК и президента, государственные служащие не имеют права принимать участие в агитации. Но сначала надо установить были ли в публикации чиновника элементы агитации. Рабочая группа по соблюдению правил агитации и информирования рассматривает такие обращения. И если там будут элементы агитации, то мы будем рекомендовать Центризбиркому привлечь автора к ответственности", - сообщил эксперт.

Что может быть расценено в качестве признаков агитации?

"Во-первых, слова поддержки тому или иному кандидату. Во-вторых, призывы голосовать за него либо против - это тоже агитация. В-третьих, описывать последствия, которые будут в случае избрания или не избрания определённого человека. Четвертое, описание кандидата и его каких-то достижений, не связанных с его основным видом деятельности. Например, говорить о том, что какой человек умный и прогрессивный – это агитация. Если хотя бы один из этих признаков будет замечен, то это будет отнесено к агитации", - сообщил эксперт.

Но по словам Аманбекова есть еще и информирование, которое разрешено.

"Например, если вы напишите, что Иван Иванов участвует в выборах под номером четыре, то это считается просто информированием. Но если вы не просто информируете, но еще и приводите доводы в пользу – это уже агитация. Например, напишите "Надо голосовать за Ивана Иванова, потому что именно благодаря ему экономика вырастет" - уже агитация", - отметил эксперт.

По словам Аманбекова, члены рабочей группы будут изучать в каком контексте упоминалось имя кандидата.

"Если выяснится связь между кандидатом и госслужащим, которого он нанял в качестве агитатора, то, безусловно, меры будут приняты в отношении кандидата тоже", - сказал Семетей Аманбеков.


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URL: https://www.vb.kg/408393
Теги:
выборы, СЭЗ, Бишкек, Кыргызстан, #Выборы2021
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