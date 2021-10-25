Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.
За минувшую неделю по республике выявлено – 16699 нарушений ПДД.
Из них:
- за превышение водителями скоростного режима –2497;
- за управление ТС без соответствующих документов ПДД –232;
- за нарушение правил эксплуатации ТС – 5625;
- за нарушения порядка регистрации ТС – 34;
- за подложные гос.номера – 3;
- без гос.номера – 18;
- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 16;
- автохулиганство – 10;
- за нарушение ПДД пешеходами – 201;
- за переоборудование ТС – 103;
- за перевозку опасного груза – 1;
- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 7038;
- за управление ТС с тонированными стеклами – 34;
- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 272;
- водворены на штрафную стоянку – 842.