Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.

За минувшую неделю по республике выявлено – 16699 нарушений ПДД.

Из них:

- за превышение водителями скоростного режима –2497;

- за управление ТС без соответствующих документов ПДД –232;

- за нарушение правил эксплуатации ТС – 5625;

- за нарушения порядка регистрации ТС – 34;

- за подложные гос.номера – 3;

- без гос.номера – 18;

- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 16;

- автохулиганство – 10;

- за нарушение ПДД пешеходами – 201;

- за переоборудование ТС – 103;

- за перевозку опасного груза – 1;

- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 7038;

- за управление ТС с тонированными стеклами – 34;

- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 272;

- водворены на штрафную стоянку – 842.