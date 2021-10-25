В Кыргызстане готовятся отбирать кадры для работы в построенных РФ школах

В Кыргызстане готовятся к отбору педагогических кадров для школ, которые построит Россия в Кыргызстане. Об этом рассказали во время презентации на форуме директоров школ с русским языком обучения, который проходил в Бишкеке.

Как ранее сообщалось планируется построить 9 школ, для 3 уже выбраны места дислокации, согласованы с местными властями и прорабатываются проекты.

Для школ, которые будут работать по российским и кыргызским стандартам, и в которых учителя будут получать зарплату по российским ставкам, вскоре начнут готовить управленческий состав и учителей. Все они пройдут переобучение, как на территории России, так и в Кыргызстане.

Предполагается, что уже нынешние студенты педвузов пройдут отбор, согласно поданным заявкам, и попадут в состав 150 кандидатов для обучения.

Школы строятся в соответствии с установленным СНИПами.