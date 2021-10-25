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"Караван права" побывал в Кара-Кульджинском районе Ошской области

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках проекта "Караван права" ("Укук кербени"), организованного институтом омбудсмена, заместитель омбудсмена Альберт Колопов, а также с заведующий профильного отдела аппарата Замир Омурзак уулу и уполномоченный представитель омбудсмена КР по городу Ош и Ошской области Шамбетали Касымов провели встречу с населением Кара-Кульджинского района.

Альберт Колопов подробно рассказал о целях проекта "Караван права", а также о работе акыйкатчы в сфере защиты прав человека и гражданина, актуальных вопросах за последние 3 года, о фактах пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов, насилия в отношении детей и в семье, а также о социально-экономических правах граждан.

В конце встречи были даны ответы на многие вопросы местных жителей. Основными из них были: вопросы, касающиеся трансформации земельных участков, в частности о том, что не выполняется постановление правительства от 2006 года о предоставлении земельных участков в селе Сары-Камыш.

Также участники встречи просили оказать содействие в запрете информации, оскорбляющей и разобщающей людей, которая распространяется на интернет-сайтах.

Кроме того, жители Кара-Кульджинского района пожаловалась на то, что компания "Билайн" обманывает людей, а именно – рассылает СМС-сообщения о подключении телефонов граждан к какой-либо рекламе, которая якобы 3-4 дня предоставляется бесплатно, а на самом деле за указанные дни снимают с баланса по 200-300 сомов. Причем, как отметили заявители, в последующие дни также невозможно отказаться от данной "рекламной услуги" и выйти из нее, а рекламодатели продолжают снимать деньги с абонентов этой телефонной сети. Кроме того, при подключении на один тариф, стоимость которого объявлена в сумме 250 сомов в месяц, компания "Билайн" без согласия абонентов переводят их на другой тариф, составляющий уже 300-350 сомов в месяц. Также каракульджинцы пожаловались на низкое качество сотовой связи в их регионе.

Затем, после встречи с населением, участники "Каравана права" провели мониторинг ИВС Кара-Кульджинского РОВД. На момент посещения данного изолятора, в котором имеется 4 камеры, следственно-задержанных лиц в них не находилось. Камеры чистые, окрашенные. Место для прогулок соответствует требованиям. Как сообщило руководство ИВС, с начала текущего года в изоляторе содержалось всего 11 человек, из которых один – несовершеннолетний (по факту убийства).

В ходе беседы с руководством РУВД и начальником ИВС было установлено, что за истекший период 2021 года в РУВД в Единый реестр преступлений и проступков было внесено 488 происшествий, из них по проступкам – 255. Также стало известно, что в общей сложности было зарегистрировано 20 случаев насилия в семье, всем пострадавшим были выданы охранные ордера, причем один из охранных ордеров выдан мужчине.

По окончании мониторинга указанного ИВС, аналогичное посещение было проведено в интернате-лицее имени Ж.Шарипова. Как было установлено, в настоящее время в данном лицее обучаются 476 детей, из которых 140 учащихся проживают непосредственно в интернате. Недостаток в интернате не выявлено, для воспитанников учебного учреждения созданы все необходимые условия для их полноценного обучения и проживания.

Кроме того, соответствующий мониторинг был проведен и в Кара-Кульджинской районной больнице. Здесь фактов каких-либо сборов денег на лекарства или другие расходы, как это было установлено в процессе реализации проекта "Караван права" в других районах и областях республике, не выявлено. Однако, в ходе беседы с врачами было установлено, что они ничего не знают о новой медицинской Форме медицинского освидетельствования, которая заполняется при водворении задержанных в ИВС. "Не знаем и не видели такой формы", – сообщили врачи данной больницы.

Следует отметить, что еще 8 октября 2021 года в городе Ош состоялось собрание с участием представителя генеральной прокуратуры и представителя ФОМС, на котором уполномоченный омбудсмена по городу Ош и Ошской области сообщил, что районные больницы не обеспечены новыми формами медицинского освидетельствования и что решение этого вопроса входит в круг прямых обязанностей фонда обязательного медицинского страхования министерства здравоохранения.

"Отсутствие единой формы медицинского освидетельствования отрицательно сказывается на проводимой работе по профилактике пыток", – было подчеркнуто представителями акыйкатчы в ходе той встречи.

"Караван права" продолжит работу с соответствующими органами республики по всем обращениям, заявлениям и жалобам, поступившим в институт омбудсмена в ходе реализации проекта "Караван права" ("Укук кербени"). Его осуществление стало возможным благодаря поддержке программы "Верховенство права в Кыргызской Республике, 2 фаза", финансируемой Европейским союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).


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URL: https://www.vb.kg/408397
Теги:
омбудсмен, Ошская область, Кыргызстан
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