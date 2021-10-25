Кыргызстанцам напомнили про сроки подачи заявки для поступления в вузы РФ

Руководитель Русского Дома в Бишкеке Виктор Нефедов (ранее "Россотрудничество) снова обратились к родителям и абитуриентам, желающим поступить в ВУЗЫ России по квотам в 2022 году: срок подачи электронной заявки по новым правилам начался 1 сентября 2021 и заканчивается 1 ноября 2021 года! Поспешите!

На сайте Русского Дома размещено подробное разъяснение, которое мы приводим без искажений:

"Уважаемые абитуриенты!

Объявляется прием документов на обучение в образовательные организации высшего образования Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на 2022/2023 уч.г.

Прием документов будет осуществляться только на сайте EDUCATION IN RUSSIA (https://education-in-russia.com/) с 1 сентября до 1 ноября 2021 года. Документы, направленные позже указанных сроков, не рассматриваются. Сроки подачи документов не продлеваются.

Просим обратить внимание, что набор кандидатов на обучение в образовательных организациях высшего образования по квоте, выделенной Правительством Российской Федерации, осуществляется только представительством Россотрудничества в Киргизской Республике, без участия каких-либо посреднических организаций, только на бюджетной основе. Все кандидаты, желающие обучаться на контрактной основе, связываются самостоятельно напрямую с выбранным вузом, без участия представительства. Прежде, чем загружать необходимые документы для участия в квоте по линии Россотрудничества, убедительно просим внимательно прочитать все требования к заполнению документов в личном кабинете в системе EDUCATION IN RUSSIA, во избежание некорректного заполнения и дальнейшего участия в квоте!

В связи с тем, что регистрация будет проходить в строго установленные выше сроки, просим кандидатов подготовить и загрузить ряд обязательных документов:

1️⃣ Фотографию в строгом соответствии с требованиями, предъявляемым к официальным документам (как на паспорт).

2️⃣ Нотариально заверенный перевод общегражданского паспорта (загранпаспорт) - только первую страницу (документ должен быть загружен одним файлом в pdf формате).

3️⃣ Нотариально заверенный перевод ID-паспорта (внутреннего паспорта) – обе стороны (документ должен быть загружен одним файлом в pdf формате).

4️⃣ Документы об образовании:

➡️ цветной скан аттестата за 11-й класс (все страницы) или диплом (все страницы) для окончивших учебное заведение.;

➡️ для учащихся 10-х классов – цветной скан табеля с оценками за 10-й класс. На цветном скане (на каждой странице с оценками) должны стоять ФИО учащегося, подпись директора школы или заведующего учебной частью, а также печать учебной организации. Если в табеле названия предметов дублируются на русском языке, то нотариальный перевод не нужен.;

➡️ для учащихся, обучающихся в средне-специальных учебных заведениях, - цветной скан академической справки с оценками с начала обучения и до 1 сентября 2021 года. На справке должна стоять печать учебной организации. Если справка на киргизском или ином языке, то необходимо сделать нотариальный перевод на русский язык вместе с оценками.;

➡️ кандидаты, обучающиеся в высших учебных заведениях разных уровней образования, предоставляют академическую справку с оценками за все предыдущие годы обучения либо диплом об образовании.

Для кандидатов, планирующих подавать заявку в магистратуру, ординатуру, аспирантуру необходимо сформировать портфолио (сертификаты, грамоты, дипломы, публикации и т.п. только за 2019-2021 гг.). Если документ выдан на киргизском или ином языке, то необходимо приложить перевод на русский язык, сделанный в организации, предоставляющей данную услугу. Перевод необходимо загрузить одним файлом с копией с оригинала документа. В публикациях цветом необходимо выделить ФИО автора-кандидата. Вместе со статьей в один скан необходимо приложить титульный лист сборника, где будет видно его название и год выпуска.

Для кандидатов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета проводится тестирование по двум общеобразовательным предметам, соответствующим направлениям подготовки и специальностям.

Кандидаты, являющиеся победителями олимпиад: МЭО, ММО, МФО, МБО, МХО, МОН, МОАА, МАО считаются успешно прошедшими отборочные испытания первого этапа отбора.

Организация отборочных испытаний для программ магистратуры, аспирантуры, ординатуры, дополнительных образовательных программ:

Тестирования для кандидатов, поступающих на программы магистратуры, аспирантуры, ординатуры не проводятся. Отбор осуществляется на основании суммы баллов оценки предыдущего образования и индивидуальных достижений кандидата.

Отбор на обучение по программам дополнительного профессионального образования и среднего профессионального образования осуществляется на усмотрение Рабочей группы по отбору кандидатов на обучение в пределах квоты Правительства Российской Федерации в 2022/2023 гг.

Учет индивидуальных достижений кандидатов осуществляется следующим образом:

Кандидаты вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при проведении отбора посредством начисления баллов. Кандидат представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. Для кандидатов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета, баллы за индивидуальные достижения начисляются при условии их получения за последний или предпоследний год обучения (выпускной или предвыпускной класс), но не ранее 2019 года.

Для поступающих на программы магистратуры подсчет дополнительных баллов индивидуальных достижений начисляется согласно следующим критериям:

➡️ 5 баллов – за наличие письма-ходатайства из вуза, указанного в заявке кандидата первым приоритетом. При этом письмо должно быть подписано ректором или проректором вуза, указанного в первом приоритете кандидата;

➡️ до 5 баллов – на основании собеседования в рамках Рабочей группы, которое проводится в форме очного или онлайн-собеседования с применением дистанционных технологий;

➡️ 5 баллов – за факт участия в научно-образовательных конференциях и симпозиумах;

➡️ 5 баллов – за факт наличия научных публикаций с указанием библиографических данных;

➡️ 5 баллов – за факт наличия документа о предыдущем образовании "с отличием" (в случае отсутствия данной практики в стране – документ о предыдущем образовании со средним баллом по результатам обучения равным 95% от максимально возможного в стране);

➡️ 5 баллов – за факт наличия участия в социальных проектах (например, волонтерство и др.);

➡️ 1 балл – за факт наличия спортивных достижений;

➡️ 1 балл – за факт наличия творческих достижений;

Финальный балл кандидата равен сумме баллов, набранных за все вышеуказанные индивидуальные достижения.

Для поступающих на программы аспирантуры, ординатуры подсчет баллов осуществляется суммированием баллов, набранных кандидатами согласно следующим критериям:

➡️ 15 баллов – за наличие письма-ходатайства из вуза, указанного в заявке первым приоритетом, с обязательным указанием ФИО и должности предварительно назначенного научного руководителя аспиранта, ординатора. При этом письмо должно быть подписано ректором или проректором вуза, указанного в первом приоритете кандидата;

➡️ по 1 баллу – за факт наличия каждой из публикаций с указанием библиографических данных (максимальное количество учитываемых публикаций – 5);

➡️ до 5 баллов – на основании собеседования в рамках Рабочей группы, которое проводится в форме очного или онлайн-собеседования с применением дистанционных технологий;

Финальный балл кандидата равен сумме баллов, набранных за индивидуальные достижения.

Оформление документов в личном кабинете кандидата:

➡️ в разделе "Документы" распечатать, поставить дату и подпись, отсканировать и загрузить свое согласие на обработку, передачу и хранение персональных данных;

➡️ скан-копии делаются только с оригиналов документов! Каждый файл должен иметь название (с указанием ФИО и названием документа);

➡️ при заполнении раздела "Личные данные" не использовать Caps Lock (на русском языке, на латинице);

➡️ раздел "Паспортные данные" заполнять в строгом соответствии с общегражданским паспортом (загранпаспортом). Например: АС ________, дата выдачи, каким органом выдан и т.д.);

➡️ кандидаты, указавшие свободное владение иностранным языком, должны (в случае наличия) загрузить официальный сертификат, подтверждающий знание иностранного языка;

➡️ учащиеся школ могут загружать все сертификаты, дипломы, индивидуальные достижения, полученные не ранее 2019 года;

➡️ в разделе "Рекомендуемые документы" все документы (сертификаты), содержащие информацию на иностранном языке (в т.ч. на киргизском языке), должны быть переведены и нотариально заверены;

➡️ в разделе "Заявление-анкета" загружаются полностью все 5 страниц анкеты-заявления одним файлом. Следует придерживаться технических требований при загрузке документа (возможные форматы файлов: .jpeg, .jpg, .png, .pdf. Размер одного файла не должен превышать 10 Мб. Все файлы в сумме не должны весить более 60 Мб). Обратите внимание на качество и формат отсканированного документа.;

➡️ необходимо загрузить все страницы диплома об образовании со всеми обязательными вкладышами одним файлом.

Кандидатам при загрузке анкеты необходимо соблюдать следующие требования:

➡️ заполнить анкету, подписать, поставить дату;

➡️ загрузить полностью все страницы анкеты;

➡️ направить анкету в состояние "на проверку". Заявки в статусе "Черновик" к рассмотрению не принимаются.

Участники международных и всероссийских школьных олимпиад получают льготу при прохождении процедуры отбора на квоту, при условии, что кандидаты получили медали, либо дипломы призеров и победителей.

Важно! Все табели об оценках, академическая справка с места обучения, дипломы с оценками должны быть строго переведены в 5-ти (пятибалльную) систему оценок. Кандидатам, загрузившим средний балл аттестата по 4-х балльной системе (GPA) необходимо перевести средний балл аттестата в 5-ти балльную систему оценок, обратившись в учебное заведение, выдавший документ.

Кандидатам, прошедшим первый этап отбора документов и включенных решением Рабочей группы в основной и резервный списки, необходимо загрузить следующие обязательные медицинские справки:

➡️ копию медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД заболеваний).;

➡️ копию документа медицинского учреждения страны проживания кандидата, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в Российской Федерации (справка № 086).;

➡️ копию медицинской справки об отсутствии всех типов гепатита (формы A, B, C).;

➡️ копию медицинской справки об отсутствии туберкулеза (документ должен быть выдан официальным медицинским учреждением).

Предоставленные кандидатом медицинские справки должны быть оформлены не ранее 1 месяца до дня загрузки в личный кабинет!

Кандидат несет персональную ответственность за корректное заполнение, качество, сроки предоставления (загрузки в личный кабинет) запрашиваемых документов!

Кандидатам, имеющим паспорт РФ, необходимо отсутствие прописки в РФ либо наличие в паспорте отметки и снятии с регистрационного учета по месту жительства в пределах РФ до 1 сентября 2021 года. Кандидаты, имеющие паспорт гражданина РФ, не должны нотариально заверять паспорт. Гражданам РФ необходимо загрузить цветной скан документа (талоны регистрации), на основании которого кандидат находится на территории Кыргызской Республики.

Отмечаем, что при наличии в паспорте гражданина Российской Федерации отметки о регистрационном учете по месту жительства в пределах РФ, кандидат не может рассматриваться в качестве имеющего статус соотечественника, проживающего за рубежом.

В случае возникновения вопросов, необходимо написать на электронную почту: abiturient@kgz.rs.gov.ru

Напоминаем, первый этап отбора осуществляет представительство Россотрудничества в Киргизской Республике, второй этап осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.