Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

Задержана группа лиц, совершавшая кражи автомобильных аккумуляторов

201  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Токмаке задержана группа лиц, совершавшая кражи аккумуляторов, также выяснилось, что они причастны к угону автомашины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

С заявлением в ОВД города Токмак обратился местный житель 26-летний Л.Р., он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 21 на 22 октября 2021 года со двора дома на одной из улиц орода Токмак, совершили угон автомашины марки "Дэу Нексия" и скрылись в неизвестном направлении. Позже автомашина была обнаружена в одном из микрорайонов Токмака. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного ст. 206 (Угон автотранспортного средства) УК КР и начато досудебное производство.

Кроме того, в ОВД Токмака с заявлением обратились несколько местных жителей, которые сообщили о том, что в ночное время с принадлежащих им легковых и грузовых автомашин были похищены аккумуляторные батареи.

Причиненный потерпевшим ущерб устанавливается. Все факты были зарегистрированы согласно статье 90 (Кража в незначительном размере) Кодекса КР о проступках.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Токмак по подозрению в

совершении вышеуказанных фактов были установлены и задержаны 32-летний И.А., 29-летний Т.А., 19-летний С.М.

В настоящие время расследования по всем фактам продолжаются.

Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятие по установлению причастности вышеуказанных лиц к аналогичным преступлениям. На данный момент есть 6 зарегистрированных ЕРПП по кражам аккумуляторов, по остальным выявленным фактам проводятся следственные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408399
Теги:
ГУВД, Токмак, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  