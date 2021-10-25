Задержана группа лиц, совершавшая кражи автомобильных аккумуляторов

В Токмаке задержана группа лиц, совершавшая кражи аккумуляторов, также выяснилось, что они причастны к угону автомашины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

С заявлением в ОВД города Токмак обратился местный житель 26-летний Л.Р., он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 21 на 22 октября 2021 года со двора дома на одной из улиц орода Токмак, совершили угон автомашины марки "Дэу Нексия" и скрылись в неизвестном направлении. Позже автомашина была обнаружена в одном из микрорайонов Токмака. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного ст. 206 (Угон автотранспортного средства) УК КР и начато досудебное производство.

Кроме того, в ОВД Токмака с заявлением обратились несколько местных жителей, которые сообщили о том, что в ночное время с принадлежащих им легковых и грузовых автомашин были похищены аккумуляторные батареи.

Причиненный потерпевшим ущерб устанавливается. Все факты были зарегистрированы согласно статье 90 (Кража в незначительном размере) Кодекса КР о проступках.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Токмак по подозрению в

совершении вышеуказанных фактов были установлены и задержаны 32-летний И.А., 29-летний Т.А., 19-летний С.М.

В настоящие время расследования по всем фактам продолжаются.

Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятие по установлению причастности вышеуказанных лиц к аналогичным преступлениям. На данный момент есть 6 зарегистрированных ЕРПП по кражам аккумуляторов, по остальным выявленным фактам проводятся следственные мероприятия.