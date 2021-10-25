В Бишкеке подведены итоги Среднеазиатской "Романсиады - 2021"

В столице Кыргызстана состоялся V международный конкурс исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада". Творческий смотр собрал 60 исполнителей из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Гран-при конкурса досталось уроженке Павлодара (Казахстан), студентке Алматинской государственной консерватории Амине Рахимжановой, которая в декабре текущего года представит свою страну в финале 25-й юбилейной московской "Романсиады". Кыргызстан в финале престижного конкурса представит обладательница первой премии в номинации "Молодые исполнители", студентка Кыргызского государственного музыкального училища им. М. Куренкеева Сабина Ибрагимова.

Награды победителям и призерам "СреднеазиасткойРомансиады" в ходе гала-концерта вручили Посол Россиив Кыргызстане Николай Удовиченко и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КРАзаматЖаманкулов. Руководитель Русского дома в Бишкеке Виктор Нефёдов наградил победителей и призеров в номинации "Надежда Романсиады".

Награду в номинации "Кыргызский романс" завоевала студентка Кыргызской национальной консерватории Полина Попикова. Она также получила специальный приз от генерального секретаря Иссык-Кульского форума им.Ч.Айтматова, заслуженного деятеля культуры КР АссольМолдокматовой.

В гала-концерте приняли участие члены конкурсного жюри: заслуженная артистка России Мария Людько, народный артист Узбекистана АвазРаджабов, заслуженный артист КР ТилекНайманбаев, ведущая солистка Казахской национальной филармонии Береке Енкебаева, победитель "Московской Романсиады" 2013 г.Сергей Петрищев

Вели концерт заслуженная артистка России Галина Преображенская и куратор культурных проектов Русского дома в Бишкеке Игорь Воронцов.

Конкурс организован Русским домом в Бишкеке, московским "Домом романса", РКЦ "Гармония" при поддержке Посольства России в Кыргызстане и Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР. С текущего года в число организаторов конкурса вошел фонд "Русский мир".