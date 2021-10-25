В Бишкеке книгу о первом реальном учителе быстро раскупили

В Бишкеке прошла презентация книги Кутпы Орузбаевой-Данияровой и Асель Данияровой "Базаркул Данияров - первый педагог. Портрет на фоне эпохи".

Соавтор книги, бишкекско-московский историк Асель Даниярова, рассказала VB.KG следующие подробности. Большая часть тиража солидной 472-страничной книги большого формата была распространена еще до презентации бесплатно. А несколько стопок новой книги на презентации выложили с табличкой "цена устанавливается покупателем". В результате все быстро раскупили.

Среди участников презентации были директор Института истории, археологии и этнологии имени Бегималы Джамгерчинова Национальной академи наук Абылабек Асанканов, ректор КНУ имени Жусупа Баласагына Канат Сыдыков, экс-торага Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов, экс-директор Национального института стратегических исследований Эмильбек Каптагаев.

На презентации говорили о замечательной биографии Базаркула Даниярова (1897-1942), одного из первых высокообразованных интеллигентов Советского Кыргызстана, много лет успешно руководившего подготовкой педагогических кадров. Он стоял у истоков начального, среднего и высшего образования в Кыргызстане, вместе со своими соратниками подготовил целую плеяду выдающихся деятелей культуры и образования республики, первые учебные программы и учебники.

Данияров стоял у истоков начального, среднего и высшего образования в Кыргызстане, подготовил целую плеяду выдающихся деятелей культуры и образования республики, первые учебные программы и учебники.

В новой книге о Даниярове, снабженной солидным "Указателем имен", фигурируют более 300 имен сподвижников, учеников и современников Даниярова. Впервые публикуются 17 писем Даниярова из гулаговских концлагерей, эти документы бережно сохранила его вдова Гафифа. Среди многочисленных иллюстраций - фотокопии 79 интересных архивных документов, многие из которых тоже публикуются впервые.