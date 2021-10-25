Представлен глава госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком

Сегодня, 25 октября 2021 года в ходе аппаратного совещания Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики представлен новый глава Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком - Улан Сарбанов.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Представляя Улана Сарбанова, министр Данияр Амангельдиев отметил, что он имеет достаточно большой опыт в с сфере финансово-экономической деятельности. Долгое время проработал в системе Национального банка страны, различных коммерческих банках, занимался преподавательской деятельностью. В связи с чем, министр выразил уверенность, что и в дальнейшем надзорный орган во главе Улана Сарбанова будет контролировать исполнение поставленных задач.