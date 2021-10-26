Умер один из ведущих тренеров страны Александр Михайлов

Позвонили из Федерации баскетбола Кыргызстана и сообщили о смерти одного из ведущих тренеров республики - Александра Михайлова.

Незаменимых людей, как говорят, не бывает. Возможно. Но кто теперь будет воспитывать баскетбольную поросль в Кыргызском Техническом университете, грамотно и толково руководить спортивным клубом "Политехник", судить матчи высшей и первой лиг чемпионата Кыргызстана по его любимому виду спорта. Да, конечно, новые люди обязательно найдутся. Свято место пусто не бывает. Вот только опыта, таланта Александра Михайлова последователям его дела будет явно не хватать.

В далекие 80-е годы Александр Михайлов выступал в лучшем баскетбольном клубе республики - "Политехник" (Фрунзе), а затем "Динамо" (Бишкек). Он не смог стать лидером этих команд, но выходя на замену, здорово выручал своих товарищей. Став тренером, Михайлов мог увидеть баскетбольный талант в долговязом нескладеныше, вывести его в мастера. Удивительно, но факт: студенческая команда КТУ ("Политехник") никогда не имела в своем составе опытных игроков, но почти всегда становилась призером чемпионата высшей лиги. Закончив ВУЗ, подопечные Александра Васильевича уходили в более крепкие команды, а Михайлов продолжал вновь воспитывать молодежь, и никогда не роптал по этому поводу.

В том , что команда Кыргызского Технического университета на республиканских универсиадах вот уже более 10 лет занимает первые места - тоже заслуга Александра Михайлова. Он пестовал не только баскетболистов, но и представителей других видов спорта из числа студентов. Клуб "Политехник", развитию которого Михайлов отдал много лет, до сих пор не имеет аналогов в ВУЗах нашей страны.

Он и судьей был очень квалифицированным, объективным. Да, иногда в сторону арбитра Михайлова летели нелестные отзывы от болельщиков, но это были лишь эмоции, конкретных обвинений в свой адрес этот служитель баскетбольной Фемиды никогда не получал. Повторимся, обязательно придут люди, которые заменят Михайлова на всех его должностях. Но сейчас в первые дни после его кончины в душах баскетболистов и болельщиков огромным камнем лежит какая-то страшная пустота.