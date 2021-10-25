Фархад Жаныбек уулу - лучший водитель троллейбуса. Он ездит по маршруту №14

По инициативе мэрии города Бишкек в Бишкекском троллейбусном управлении прошел конкурс мастерства "Лучший водитель троллейбуса".

Соревнование организовано на специально оборудованном полигоне Депо-1 предприятия.

Конкурс проходил в два этапа. В первой части водители сдали экзамены по ПДД, знаниям должностной инструкции и техническому устройству троллейбусов. Ко второй части были допущены водители успешно прошедшие экзамены в первом этапе, далее они прошли полосу препятствий и показали свое мастерство за рулем троллейбуса.

Основная цель конкурса - повышение качества и культуры обслуживания пассажиров и уважительного отношения к доверенной технике и пассажирам. Для участников конкурс профессионального мастерства – это возможность повысить свой разряд. Первой тройке он будет присвоен автоматически.

За звание лучшего водителя троллейбуса боролись 11 водителей. Первое место занял водитель троллейбусного маршрута №14 Фархад Жаныбек уулу, второе место занял водитель маршрута №11 Кубаныч Байматов и третье место занял водитель маршрута №7 Атай Огонбаев.

Также мероприятия будут проводится на постоянной основе во всех транспортных предприятиях.