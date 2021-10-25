Опять "Юрфа". Пострадавшие от врачей обратились за помощью к Ташиеву

В нашу редакцию обратились несколько пострадавших от столичной частной клиники "Юрфа", которые просят общественность и соответствующие органы обратить внимание на профпригодность врачей вышеназванной клиники.

Одна из пострадавших Айдай Беделбаева по сей день живет на обезболивающих.

"Я пришла удалять желчный пузырь. Это достаточно простая операция, но во время операции врачи повредили мне желчный проток. На 6-й день после операции у меня случился перитонит. Желчь пошла в брюшную полость, и я чуть не умерла. Врач Маманов Нурдин не увидел ни на МРТ, ни на УЗИ ничего этого, и только анализы показали завышенные печеночные тесты.

Было принято решение меня оперировать. Полтора месяца я лежала в клинике "Юрфа" без какого-либо плана моего лечения. Мой проток так и остался порванным, из меня выходило 6 трубок, с которыми меня и выписали домой до лучших времен. Я обошла все клиники в городе, и никто не хотел браться за меня, так как мне порвали желчный проток. Единственное, что мне предлагали в "Юрфе" - выдернуть трубки из меня и посмотреть, что дальше будет. Выживешь хорошо, нет, ну значит не судьба. Меня этот вариант не устроил и мне пришлось лететь в Турцию, где врачи, мягко говоря, были в шоке, почему я так долго ходила.

И я не единственная жертва, как минимум, нас 10 человек. Сегодня нас пришло только трое", - рассказала Айдай.

Бахтияр Абдухалилов и его супруга Анастасия Маргачева также серьезно пострадали от врачебной ошибки "специалистов" "Юрфы" и теперь они не могут иметь еще детей.

"Во главе этой банды стоит учредитель клиники Алмаз Кимсанов и, конечно, врачи. Они проводили моей супруге операцию по удалению кисты, так как мы планировали беременность.

Сейчас идет следствие, мы прошли две судмедэкспертизы, первая из которых показала, что Мамановым было поражена толстая кишка у моей жены. В итоге у Анастасии начался перитонит. Дальше уже началась борьба за ее жизнь.

На вторые сутки мы позвонили в клинику "Юрфа", так как у моей жены начались дикие боли. Но там нас не приняли и нам пришлось вызвать скорую помощь. В итоге нам оказали помощь в совершенно другой клинике. Как выяснилось, что в результате страшного перитонита у моей жены пострадали детородные органы. И теперь мы не можем иметь еще детей.

Соответственно мы вынуждены были обратиться в соответствующие органы", - поведал свою историю Бахтияр.

Пострадавшие вновь звонили в клинику "Юрфа", но им там ответили, что отделение хирургии закрыто на реорганизацию. А врачи Маманов и Кочоров вовсе является всего лишь проктологами и даже выразили удивление тому, что они обращались к ним за помощью.

В заключение беседы гости редакции обратились конкретно к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой проверить деятельность клиники и привлечь к ответственности врачей и учредителя медучреждения.