В колонию пытались пронести гашиш в банке от клея ПВА

Пресс-служба ГСИН сообщает, что сотрудниками учреждения №16 Государственной службы исполнения наказаний, расположенного в селе Беловодское Московского района пресечена попытка незаконной поставки в исправительную колонию запрещенных веществ.

В частности, при досмотре передачи для одного из осужденных, были обнаружены вещества растительного происхождения со специфическим запахом (предположительно "гашиш") общим весом 660 грамм, которые были спрятаны внутри пластиковой банки клея ПВА и в двух мешках с мукой.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, собранные материалы переданы в ОВД Московского района для проведения дальнейшего расследования.