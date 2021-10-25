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В колонию пытались пронести гашиш в банке от клея ПВА

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что сотрудниками учреждения №16 Государственной службы исполнения наказаний, расположенного в селе Беловодское Московского района пресечена попытка незаконной поставки в исправительную колонию запрещенных веществ.

В частности, при досмотре передачи для одного из осужденных, были обнаружены вещества растительного происхождения со специфическим запахом (предположительно "гашиш") общим весом 660 грамм, которые были спрятаны внутри пластиковой банки клея ПВА и в двух мешках с мукой.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, собранные материалы переданы в ОВД Московского района для проведения дальнейшего расследования.


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URL: https://www.vb.kg/408413
Теги:
ГСИН, наркотики, гашиш
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