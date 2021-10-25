Садыр Жапаров побывал на открытии новой школы в селе Мыкан

Президент Садыр Жапаров сегодня, 25 октября, принял участие в торжественной церемонии открытия школы в селе Мыкан Аламудунского района Чуйской области.

Кстати, первая поездка Садыра Жапарова в регионы в качестве главы государства началась с села Мыкан Аламудунского района Чуйской области. 31 января текущего он государства заложил первый кирпич под строительство образовательного учреждения в этом селе.

Выступая на мероприятии, президент поздравил сельчан с открытием нового здания школы.

"Образование - самая надежная основа устойчивого развития. Время показало, что только образованное общество может выдержать глобальную конкуренцию. Наличие образованного общества в Кыргызстане - это не просто желание некоторых людей, это важный государственный вопрос. Наша система образования должна быть главным механизмом развития страны", - заявил Садыр Жапаров.

Глава государства отметил, что строительству образовательных учреждений в регионах, капитальному ремонту старых школ уделяется особое внимание.

"Чем больше учебных заведений в нашей стране, тем больше школьников получат качественное образование", - подчеркнул Садыр Жапаров, добавив, что в своей работе в качестве президента уделяет особое внимание именно образовательным учреждениям страны.

Он также напомнил, что принял участие в закладке фундамента этой школы. "Мы все рады, что учреждение построено и сдано в эксплуатацию за 9 месяцев. Ведь каждая новая школа - это путь в светлое будущее и развитие нашей страны!", - сказал он.

Глава государства выразил благодарность Всемирной ассамблее мусульманской молодежи за содействие в строительстве социальных объектов, в частности 55 школ в наиболее нуждающихся районах Кыргызстана, в том числе 7 школ в Чуйской области.

Также отметил, что в этом году кыргызстанские спортсмены, занявшие призовые места на Олимпийский играх в Японии и чемпионате мира в Норвегии, подали хороший пример для молодежи и следующего поколения.

"Отрадно, что в вашем школьном комплексе построен современный спортзал. Желаю всем мальчикам и девочкам, которые будут заниматься в спортзале этой школы, нести флаг Кыргызстана за границей. В вашей школе есть не только спортивный зал, но и все современные условия для обучения. Поэтому я уверен, что ваши ученики будут хорошо учиться и внесут свой вклад во всестороннее развитие нашей страны", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в детском саду начинается достойное воспитание, а в школе закладываются основы знаний. "Вы должны обеспечить качественное образование в соответствии с требованиями 21 века, чтобы наши будущие дети могли достойно конкурировать в мире. Вам необходимо повышать педагогическое мастерство в соответствии с требованиями времени. Потому что только всесторонне развитый учитель может дать хорошее образование своим ученикам", - обратился он к учителям школы.

Как отметил президент Садыр Жапаров, главная задача - воспитать здоровое, разностороннее, патриотичное и образованное поколение с высокими человеческими качествами.

Глава государства выразил благодарность предпринимателям и спонсорам, помогающим развивать села и решать социальные проблемы жителей регионов. Далее Садыр Жапаров осмотрел здание школы, в том числе классы и спортивный зал.

Школа рассчитана на 300 ученических мест в одну смену. Обучение ведется в две смены.