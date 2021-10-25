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В ДТП, произошедшем между городами Когалым и Ноябрьск, погибли кыргызстанцы

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- Айжан Мамбеталиева
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Департамент информации министерства иностранных дел сообщает, что 23 октября 2021 года на трассе между городами Когалым и Ноябрьск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли граждане Кыргызстана (супружеская пара) А.А.М., 1999 года рождения и А.К.А., 2002 года рождения. За рулем автомашины находился гражданин КР А.А.М., 1999 года рождения.

24 октября, в 9 часов утра в помещении канцелярии посольства состоялась встреча с А.А.З - братом пострадавших, ему разъяснен порядок получения единовременной выплаты на покрытие расходов по репатриации тел. Представители диаспоральных организаций городов Когалым и Ноябрьск подключились и оказывают активную помощь А.А.З. на месте.

Сегодня, 25 октября, канцелярия посольства связалась со следственным отделом УМВД России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В связи с тем, что у погибшего А.А.М., 1999 года рождения, не было разрешительных документов на управление транспортным средством, следственными органами продолжается расследование обстоятельств происшествия. Несмотря на это, канцелярией посольства достигнута догоренность с первым заместителем следственного отдела УМВД России по Сургутскому району Р.И.А., что в 25 октября в 14 часов по местному времени следственным отделом будут выданы все соответствующие разрешительные документы на перевозку тел погибших в ДТП на родину. Кроме этого, канцелярией прорабатываются дополнительные маршруты для скорейшей отправки тел погибших в Кыргызстан.

Вопрос находится на особом контроле канцелярии посольства Кыргызстана в Сургуте.


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URL: https://www.vb.kg/408419
Теги:
ДТП, посольство, Россия, соотечественники, Кыргызстан
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