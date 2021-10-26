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Германии не хватает больше миллиона специалистов по 70 профессиям

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Федеральное агентство по труду ФРГ предупреждает о нехватке специалистов примерно по 70 профессиям. По оценке главы ведомства, на сегодняшний день Германии не хватает 1,2 млн работников, сообщает "Немецкая волна".

"Все больше и больше компании во всех отраслях в настоящее время не находят ни специалистов, ни стажеров. Это элементарно ставит под угрозу конкурентоспособность среднего бизнеса и, следовательно, место Германии в целом", – заявил исполнительный директор BVMW Маркус Йергер в интервью, публикуемом в субботу, 23 октября, изданиями медиагруппы Spark.

BVMW – это федеральное объединение малых и средних предприятий. Оно призвало к целенаправленной иммиграции квалифицированных специалистов из-за их высокой нехватки в ФРГ.

По словам Йергера, многим компаниям в связи с нехваткой квалифицированных специалистов приходится отказываться от заказов. C людьми, получающими профессиональное образование, ситуация выглядит не лучше.

"В Германии ведется обучение более чем по 390 профессиям и почти во всех не хватает новых учеников", – указал Йергер.

Федеральное агентство по труду (ВА) предупреждает о нехватке специалистов примерно по 70 профессиям.

"В общей сложности в настоящее время требуется около 1,2 млн работников, из которых две трети – специалисты", – рассказал глава агентства Детлеф Шеле в интервью изданию Welt am Sonntag.

Согласно свежим данным Института экономики Германии, на которые ссылается издание, наибольший недостаток специалистов отмечается среди социальных педагогов, персонала по уходу за престарелыми и больными (18 000). Всего в списке указаны 15 профессий, в том числе инженеры-строители (15 500 вакансий), специалисты по сантехнике и отоплению (13 200), водители грузовиков (6700) и другие.

В августе 2012 года немецкие власти ввели так называемую "Голубую карту" (Blue Card), призванную облегчить квалифицированным кадрам из стран, не входящих в состав ЕС, приезд на работу в Германию. Но программа не дала ожидаемых результатов. Эксперты считают, что причиной тому служит "дурная слава страны, где, как и прежде, не приветствуют иммиграцию", хотя миграционное право стало менее жестким. Германию считают не очень привлекательной для зарубежных специалистов и из-за языковых трудностей.

Источник: Радио Азатлык


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URL: https://www.vb.kg/408420
Теги:
Германия
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